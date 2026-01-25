В украинском футболе на фоне скандала появится новое правило
УАФ начнет контролировать футбольных агентов
Украинская ассоциация футбола (УАФ) собирается провернуть реформу в отечественном футболе. Цель — урегулирование деятельности футбольных агентов.
- УАФ планирует агентскую реформу
- Ассоциация хочет ограничить количество игроков от одного агентства в клубах
- Спиваковский рассказал, что от действий агентов сильно пострадал "Кривбасс"
Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале "ТаТоТаке". По его словам, УАФ хочет ограничить количество игроков от одного агентства в клубах, а также регистрировать все контракты игроков с агентами в Ассоциации.
Сейчас УАФ пытается урегулировать отношения клубов и агентов. Можем, в принципе, анонсировать, что в ближайшие дни мы узнаем о появлении нового документа. Это будет устав по работе с агентами. Этот документ будет в определенной степени революционным.
Я знаю, что там будет, в частности, пункт, который ограничивает количество игроков от одного агентства в конкретном клубе. И эта цифра равна 15. Звучит так, как будто никаких проблем, это очень большая цифра. Но, я подчеркиваю, что речь идет обо всем клубе, а не о первой команде или списке А.
Конечно, будет определенный переходный период, когда новые игроки, которые сейчас в межсезонье появятся в команде, могут добавляться сверх квоты. То есть это будет 15 плюс небольшой Х. Но уже летом это число будет постоянным.
Более того, каждый контракт между футболистом, агентом и клубом будет прозрачным. Все эти контракты, насколько я понимаю, будут зарегистрированы в Ассоциации.
Спиваковский отметил, что поводом для реформ стал скандал, связанный с юными игроками "Кривбасса". Маленькие футболисты получали предложения о переходе в другие клубы сразу после удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. В эпицентре взрыва тогда оказалась детская площадка. Жертвами террористической атаки РФ стали 21 человек, среди которых 9 детей.
Напомним, ракетный удар по Кривому Рогу вечером в пятницу, 4 апреля 2025 года, унес жизни девяти детей. Младшему ребенку было всего 3 года, старшему — 17. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что между ударом и запуском ракеты было всего несколько минут — россияне запустили ее из Таганрога (РФ).