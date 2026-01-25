В украинском футболе на фоне скандала появится новое правило

Сейчас УАФ пытается урегулировать отношения клубов и агентов. Можем, в принципе, анонсировать, что в ближайшие дни мы узнаем о появлении нового документа. Это будет устав по работе с агентами. Этот документ будет в определенной степени революционным.

Я знаю, что там будет, в частности, пункт, который ограничивает количество игроков от одного агентства в конкретном клубе. И эта цифра равна 15. Звучит так, как будто никаких проблем, это очень большая цифра. Но, я подчеркиваю, что речь идет обо всем клубе, а не о первой команде или списке А.

Конечно, будет определенный переходный период, когда новые игроки, которые сейчас в межсезонье появятся в команде, могут добавляться сверх квоты. То есть это будет 15 плюс небольшой Х. Но уже летом это число будет постоянным.

Более того, каждый контракт между футболистом, агентом и клубом будет прозрачным. Все эти контракты, насколько я понимаю, будут зарегистрированы в Ассоциации.