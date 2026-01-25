Футболист сборной Украины забил супергол в стиле Роналду (видео)

Украинец оформил настоящий шедевр в одном из топ-чемпионатов Европы

В воскресенье, 25 января, полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский отметился чудо-голом в чемпионате Италии сезона 2025//26. От ног хавбека пострадала "Болонья".

Что нужно знать

"Дженоа" победила "Болонью" со счетом 3:2

Малиновский забил первый гол своей команды со стандарта

Руслан пробил в стиле Криштиану Роналду

"Дженоа" принимала "Болонью" на стадионе "Луиджи Феррарис" в рамках 22-го тура Серии А. Малиновский начал камбэк своей команды во втором тайме, передает "Телеграф".

На 62-й минуте при счете 0:2 в пользу гостей Руслан оформил взятие прямым ударом со штрафного. Малиновский с метров 30-ти поразил ворота "Болоньи". Хавбек исполнил стандарт так называемым наклболом (футбольный удар, при котором мяч летит почти без вращения, что делает его траекторию совершенно непредсказуемой для кипера). Подобную технику удара со стандартов частенько демонстрировал Криштиану Роналду в лучшие годы.

Добавим, что супергол Малиновского вдохновил "Дженоа" на камбэк. Команда, играя в большинстве, забила еще два гола и завоевала очень важные 3 очка в борьбе за выживание в лиге. На данный момент "Дженоа" идет 13-й в турнирной таблице Серии А.

32-летний Малиновский в сезоне 2025/26 сыграл 20 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Контракт Руслана с генуэзцами действует до 30 июня 2027 года.

Напомним, в начале января 2026 года в Серии А гол забил Артем Довбик. Украинский форвард оформил взятие ворот в игре против "Лечче", после чего получил травму.