"Пещерный стыд": новый тренер "Динамо" оказался в эпицентре скандала

Наставник Бело-синих оскандалился после вылета из еврокубков

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал главного тренера киевского "Динамо" Игоря Костюка. Он расценил слова менеджера Бело-синих как сексистские.

Соответствующий комментарий Бабелюк разместил на своей странице в telegram. Он назвал заявление Костюка "пещерным стыдом".

Какой пещерный стыд. Дмитрий Бабелюк

Отметим, после игры с "Ноа" Костюк неоднозначно ответил на вопрос журналистки "Футбол 24" Ольги Любушкиной. Она отметила, что "Динамо" полностью перебегало соперника.

"Динамо" полностью перебегало своего соперника. Такой интенсивный футбол – это то, что вы хотите видеть у этой команды. Какое ваше идеальное "Динамо"? Ольга Любушкина

Тренер "Динамо" решил акцентировать внимание на том, что "женщина разбирается в интенсивности как специалист".

Видите, вы женщина, а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не идеальный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и сами между собой обсуждают эти темы. Говорят, что если они играют этот футбол, то он приносит результат. Игорь Костюк

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В 5-м туре "динамовцы" потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2) и досрочно покинули еврокубки, а в 6-м — обыграли "Ноа" (2:0).

В чемпионате Украины киевляне идут четвертыми, а в Кубке Украины Бело-синие пробились в четвертьфинал турнира после того, как обыграли "Шахтер" (2:1). Отметим, Костюк сменил в "Динамо" Александра Шовковского, который был уволен после игры с "Омонией". До этого Костюк работал с юношеской командой киевлян.