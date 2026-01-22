Испанский клуб подписал украинского футболиста-гиганта: его отец был гренадером Кварцяного

"Жирона" продолжает скупать украинцев

Испанская "Жирона" согласовала подписание форварда молодежной сборной Украины и венгерского "Дера" Александра Пищура. Если трансфер состоится, то Александр станет четвертым украинцем в клубе, цвета которого защищают Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Что нужно знать

"Жирона" договорилась о трансфере Пищура

Александр — таранный форвард сборной Украины U-21

Отец Пищура играл за "Волынь" Кварцяного на позиции центрального нападающего

О сделке соцсети Х сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, сумма сделки составит около 1 млн евро.

Эксклюзив: "Жирона" в принципе согласовала сделку по приобретению Александра Пищура из ФК "Дер", вот и все! Сумма трансфера за высокого украинского нападающего составит около 1 миллиона евро. Фабрицио Романо

20-летний Пищур — настоящий таранный форвард, рост которого составляет 2,04 м. В текущем сезоне украинский нападающий сыграл 20 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голами и 1 ассистом. Его команда лидирует в первенстве Венгрии.

Добавим, что Александр Пищур является сыном Александра Пищура-старшего, который выступал на позиции центрального нападающего за ряд украинских команд. В частности, он играл в "Волыни" Виталия Кварцяного, который известен своей любовью к высоким футболистам. К слову, рост Пищура-старшего — 1,97 м.

Между Кварцяным и Пищуром-старшим был публичный конфликт

Напомним, в январе 2025 года Ванат оформил красивый гол за "Жирону". К слову, взятие ворот оказалось победным.