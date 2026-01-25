Ребров хочет на ЧМ-2026 любой ценой: кто такой Педриньо, которого сватают в сборную Украины

Очередной бразилец может стать футболистом сборной Украины

Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо может получить украинский паспорт и стать игроком национальной сборной Украины. В данной натурализации футболиста лично заинтересован главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров.

Что нужно знать

Ребров хочет заиграть Педриньо в сборной Украины

Бразильцы ранее успешно играли за Сине-желтых

Педриньо ранее играл за молодежную сборную Украины

Об этом сообщает ESPN. Предполагается, что бразильский игрок Горняков будет доступен тренерскому штабу сборной Украины в марте, когда украинцы сыграют стыковые матчи отбора на ЧМ-2026.

27-летний правый вингер Педро Делмино да Силва (Педриньо) известен в Украине по выступлениям за донецкий "Шахтер". Игрок 1 июля 2021 года перешел в стан Горняков из "Бенфики" за 18 млн евро. Однако уже через год отказался играть за дончан из-за полномасштабного вторжения РФ. Бразилец провел несколько лет в аренде в "Атлетико" Минейро после чего, не имея других вариантов, вернулся в Украину, где продлил контракт с донецким клубом до 30 июня 2029 года.

Ребров, похоже, считает, что Педриньо, который может сыграть на любом фланге атаки, а также атакующим полузащитником, может помочь национальной команде в отборе на ЧМ-2026. Бразилец может похвастаться отличной техникой, виденьем поля и скоростью. В сборной Украины он может сыграть на позициях Виктора Цыганкова, Назара Волошина и Алексея Гуцуляка. Кроме того, он может заменить в сборной Малиновского, Очеретько и Судакова.

Педриньо в текущей кампании сыграл 25 матчей на клубном уровне и отметился 6 голами и 9 ассистами. Добавим, что вингер ранее играл за молодежную сборную Бразилии U-23. За бразильцев он провел 14 матчей, в которых забил 3 гола.

Как играет Педриньо

В июне 2025 года Педриньо женился на матери своих двух детей Лейле. Пара воспитывает дочку и сына.

Педриньо со своей семьей/Фото: instagram.com/pedrovictor38_

Отметим, бразильцы трижды натурализировались под сборную Украины. Эдмар (15 матчей, один гол), Марлос (27 игр, один гол) и Жуниор Мораес (11 матчей, один гол) внесли ощутимый вклад в игру Сине-желтых, хотя вопрос натурализации футболистов столкнулся с критикой в обществе.

Эдмар/Фото: Getty Image

Марлос и Жуниор Мораес/Фото: Getty Image

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации на ЧМ-2026 Сине-желтые сыграют в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.