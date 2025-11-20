Мудрик может помочь сборной Украины в отборе ЧМ-2026: адвокат назвал условия

Звезда национальной команды все еще пытается доказать свою невиновность в деле о допинге

Спортивный адвокат Илья Скоропашкин оценил вероятность того, что вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сможет сыграть за национальную команду в плей-офф отбора на ЧМ-2026 по футболу на фоне допинг-скандала. Данные игры пройдут в марте 2026 года.

Что нужно знать:

Мудрик отстранен за допинг

По делу футболиста очень мало информации

Спортивный адвокат считает, что игрок все еще может помочь национальной команде в отборе на ЧМ-2026

Соответствующий комментарий Скоропашкина приводит ukrfootball.ua. По его словам, возвращение Мудрика в большой футбол напрямую зависит от работы его защиты. Это может случиться раньше, если сторона футболиста докажет, что игрок стал жертвой загрязненной добавки или чьей-то небрежности.

Сыграет ли Мудрик в плей-офф отбора ЧМ-2026 или на Мундиале? Это зависит от работы защиты. Следует убедительно доказать, что Михаил стал жертвой загрязненной добавки или, в крайнем случае, чьей-то небрежности. Тогда все будет хорошо, и мы снова увидим Михаила на поле. Илья Скоропашкин

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4), после чего победили исландцев (2:0). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Сине-желтые вышли в плей-офф отбора. Накануне состоялась жеребьевка данного раунда квалификации.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Ориентировочно, игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.