Мудрик вновь угодил в скандал: дело дошло до суда

Украинец попал в неприятную историю

Левый вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в эпицентре скандала в Британии. Украинец вновь нарушил правила дорожного движения.

Мудрик нарушил несколько ПДД

В суде Михаил признал свою вину

Игрок отстранен от футбола из-за допинг-скандала

Полиция Западного Лондона остановила Мудрика из-за чрезмерно затемненной тонировки окон. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, правоохранителей привлекла BMW с украинскими номерами и слишком темными стеклами. Полицейские узнали, что Мудрик уже был лишен водительских прав за превышение скорости, а проверка стекол показала, что они не пропускают достаточное количество света.

В итоге дело дошло до суда. Адвокат Мудрика Дэниел Хиггинс заявил, что Михаил сел за руль, потому что его шофер не мог отвезти его на тренировку. Представитель футболиста добавил, что игрок, получающий 97 000 (около 5,5 млн грн) фунтов стерлингов в неделю, "не думал" и пережил "трудный год".

Мудрик признал себя виновным в управлении автомобилем без водительских прав и страховки на трассе A4 в западном Лондоне 2 октября. Он также признал себя виновным в использовании транспортного средства, которое могло представлять опасность.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Ориентировочно, игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации. Тем не менее существует вариант, при котором Миша может помочь сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.