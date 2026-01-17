В Германии придумали, как привести Трампа в чувство

Для Трампа очень важен футбольный Мундиаль

Юрген Хардт, представитель парламентской фракции ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) по вопросам внешней политики и близкий соратник канцлера Фридриха Мерца пригрозил США "крайними мерами", если глава Белого дома Дональд Трамп решит аннексировать Гренландию.

Что нужно знать

Трамп нацелился на Гренландию

В Германии пригрозили США бойкотом ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде в июне/июле 2026

Соответствующий комментарий Хардта приводит welt.de. По его словам, Трамп может потерять "важный для него" чемпионат мира по футболу. В Германии рассматривают идею бойкота ЧМ-2026 только как крайнюю меру.

Отмена турнира будет рассматриваться только в крайнем случае, чтобы привести президента Трампа в чувство по гренландскому вопросу. Юрген Хардт

Напомним, в начале января 2026 года Трамп снова заговорил о своем желании установить контроль над Гренландией. Административно Гренландия является автономной территорией Королевства Дания, хотя обладает широкими полномочиями самоуправления. Население острова составляет около 56 тысяч человек, большинство из которых — инуиты. Европейцы планируют разместить свои войска на острове, однако речь идет о небольшом контингенте.