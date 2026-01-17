Стал символом Харькова: где сейчас Клейтон Шавьер

Шавьер считается самым сильным футболистом легендарного "Металлиста" Маркевича

Украинский тренер Мирон Маркевич создал в Харькове команду-мечту, которая была способна потрепать нервы любому сопернику. Игроком, управлявшим этим коллективом на поле, был бразильский полузащитник Клейтон Шавьер.

Что нужно знать

Клейтон Шавьер провел 5 лет в "Металлисте"

Хавбек со скандалом покинул Харьков

Бразилец сотрудничал с "Металлистом-1925"

Хавьер прибыл в Харьков в 2010 году за 3,60 млн евро. Полузащитник провел в "Металлисте" всего 5 лет, но за это время стал любимцем публики и одной из главных звезд той команды Маркевича, передает "Телеграф".

Клейтон был лучшим среди лучших в "Металлисте". Сами игроки признавали невероятный талант и работоспособность Шавьера. Один из лучших легионеров в истории чемпионата Украины Эдмар хвалил Клейтона и за атаку, и за оборону, а украинский вратарь Александр Горяинов называл Шавьера лучшим игроком "Металлиста" за все время.

Это Шавьер. Он самый сильный футболист, которого я видел. Клейтон мог и отбирать, и забивать, отдать голевую передачу и по объему работы он очень показательный футболист. А так, конечно, много было сильных – Тайсон, Марлос, Обрадович, Горяинов, Папа Гуйе, Девич, Вильягра. Эдмар

Самый крутой футболист в "Металлисте"? Их было очень много, и все были квалифицированные. Для меня, наверное, на первом месте Шавьер был, потому что человек такой объем давал, и с такой техникой, видением. Если не ошибаюсь, он каждую игру выбегал за 14 км, и ТТД по 100 бог знает сколько делал. Александр Горяинов

Шавьер сумел удивить спокойного Маркевича

Супергол Шавьера "ударом скорпиона"

Шавьер покинул "Металлист" со скандалом. Он отказался играть за команду из-за долгов по зарплате. Примечательно, что харьковский клуб стал единственной европейской командой в карьере Клейтона. Шавьер доигрывал на родине за "Палмейрас", и "Виторию", где в 2018 году завершил карьеру.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Клейтон пожелал украинцам скорейшего мира, а сам начал сотрудничать с харьковским ФК "Металлист 1925". Украинский клуб объявил о сотрудничестве с детской футбольной школой Шавьера. Академия базируется в родном городе легенды "Металлиста" Сан Хосе де Тапейра, штат Алогао (Бразилия).

Сейчас Шавьер живет в Бразилии. Бывший футболист ведет блог в Instagram, в котором вспоминает о своей карьере игрока. Также Клейтон участвует в благотворительных играх и матчах звезд. На секундочку, Хавьер в свое время вызывался в сборную Бразилии, где играли Роналдиньо и Кака.

Клейтон Шавьер/Фото: instagram.com/cleitonxavier_10

Добавим, что в начале 2024 года имя Шавьера всплыло в бразильском таблоиде. На родине обвинили Клейтона в уклонении от уплаты алиментов. Первоначальная сумма долга составляла 31 600 реалов (около 250 тыс. грн на данный момент). Футболист не мог выплачивать алименты бывшей жене в прежнем объеме, ведь его доход заметно упал.

