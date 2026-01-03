Жена Усика похвасталась шубой по цене квартиры (фото)

Жена украинского чемпиона показала семейные снимки

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) показала, как праздновала Новый год. Пара провела вечер в семейном кругу.

Что нужно знать

Екатерина Усик поделилась с подписчиками семейными снимками

Жена боксера на фото позировала в шубе престижного бренда

Усики также занимаются благотворительностью

На снимках Екатерина засветилась в шубе итальянского бренда MalaMati. На это обратил внимание quinzelmagazinee.

Александр и Екатерина Усики/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина позировала для фото в серой шубе MalaMati из меха шиншиллы с воротником. Стоимость такой в Украине оценивается в 1 137 470 грн. За такие деньги в Украине можно купить небольшую квартиру.

В украинских маркетплейсах можно найти данную шубу

Добавим, Екатерина активно участвует в благотворительности вместе с мужем, фокусируясь на помощи детям и семьям в Украине, включая сбор средств на лечение. К примеру, в декабре 2025 года Усики сделали огромный вклад в борьбе маленького украинца Матвея за жизнь. Мальчик болеет мышечной дистрофией Дюшена. Екатерине и Александру удалось собрать почти 3 млн долларов на его лечение.

Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Напомним, Усик в конце декабря 2025 года посетил вечер бокса "The Ring V: Ночь самураев". В главном бою шоу прошел чемпионский поединок Наоя Иноуэ — Давид Пикассо. В Саудовской Аравии Александр назвал имя желаемого соперника.