Бегите за этими сладостями в "Сильпо": какие 5 товаров можно "урвать" за полцены

Это отличный шанс пополнить домашние запасы или подготовить подарки, не тратя лишнего

Магазин "Сильпо" устроил настоящий праздник для ценителей сладостей. Можно купить элитные вкусности и известные мировые бренды, которые обычно стоят немало.

"Телеграф" подобрал 5 выгодных предложений. Это позволит насладиться премиальным вкусом со скидкой до 50%.

Топ-5 товаров по суперценам в "Сильпо"

Паста Nutella ореховая из какао (825 г) Большая банка легендарной шоколадной пасты теперь доступна за 369 грн вместо 499 грн. Вы экономите 130 грн (скидка -26%). Это идеальный вариант для семейных завтраков.

Большая банка легендарной шоколадной пасты теперь доступна за вместо 499 грн. Вы экономите 130 грн (скидка -26%). Это идеальный вариант для семейных завтраков. Конфеты Toffifee (125 г) Знаменитые конфеты с лесным орехом, карамелью и нугой сейчас стоят всего 99,99 грн . Скидка составляет ровно 50% (старая цена – 199 грн), что делает их одной из самых выгодных позиций в чеке.

Знаменитые конфеты с лесным орехом, карамелью и нугой сейчас стоят всего . Скидка составляет ровно (старая цена – 199 грн), что делает их одной из самых выгодных позиций в чеке. Конфеты Pure Chocolate трюфель ассорти (135 г) Для тех, кто предпочитает изысканность, ассорти трюфелей предлагают за 199 грн . Раньше этот набор стоил 339 грн, поэтому чистая экономия составляет 140 грн (-41%).

Для тех, кто предпочитает изысканность, ассорти трюфелей предлагают за . Раньше этот набор стоил 339 грн, поэтому чистая экономия составляет 140 грн (-41%). Шоколад молочный Milka без добавок (90 г) Классика, не требующая рекламы. Вместо 91,99 грн плитку можно забрать за 49,99 грн . Скидка -46% позволяет взять сразу несколько штук "про запас".

Классика, не требующая рекламы. Вместо 91,99 грн плитку можно забрать за . Скидка позволяет взять сразу несколько штук "про запас". Печенье "Премия" Савоярди (200 г) Незаменимый ингредиент для домашнего тирамису или самостоятельный десерт. Цена упала более чем вдвое — со 144 грн до 69,99 грн ( -51% ).

Акционные предложения обычно действуют в ограниченное время или до окончания товарных запасов на полках. Если вы планировали побаловать себя сладеньким, стоит поторопиться в ближайший супермаркет.

