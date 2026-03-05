Укр

Бегите за этими сладостями в "Сильпо": какие 5 товаров можно "урвать" за полцены

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Сильпо"
"Сильпо". Фото promokarta

Это отличный шанс пополнить домашние запасы или подготовить подарки, не тратя лишнего

Магазин "Сильпо" устроил настоящий праздник для ценителей сладостей. Можно купить элитные вкусности и известные мировые бренды, которые обычно стоят немало.

"Телеграф" подобрал 5 выгодных предложений. Это позволит насладиться премиальным вкусом со скидкой до 50%.

Топ-5 товаров по суперценам в "Сильпо"

  • Паста Nutella ореховая из какао (825 г) Большая банка легендарной шоколадной пасты теперь доступна за 369 грн вместо 499 грн. Вы экономите 130 грн (скидка -26%). Это идеальный вариант для семейных завтраков.
  • Конфеты Toffifee (125 г) Знаменитые конфеты с лесным орехом, карамелью и нугой сейчас стоят всего 99,99 грн. Скидка составляет ровно 50% (старая цена – 199 грн), что делает их одной из самых выгодных позиций в чеке.
  • Конфеты Pure Chocolate трюфель ассорти (135 г) Для тех, кто предпочитает изысканность, ассорти трюфелей предлагают за 199 грн. Раньше этот набор стоил 339 грн, поэтому чистая экономия составляет 140 грн (-41%).
  • Шоколад молочный Milka без добавок (90 г) Классика, не требующая рекламы. Вместо 91,99 грн плитку можно забрать за 49,99 грн. Скидка -46% позволяет взять сразу несколько штук "про запас".
  • Печенье "Премия" Савоярди (200 г) Незаменимый ингредиент для домашнего тирамису или самостоятельный десерт. Цена упала более чем вдвое — со 144 грн до 69,99 грн ( -51% ).

Акционные предложения обычно действуют в ограниченное время или до окончания товарных запасов на полках. Если вы планировали побаловать себя сладеньким, стоит поторопиться в ближайший супермаркет.

Ранее "Телеграф" писал, на чем можно сэкономить на этой неделе в "АТБ".

Теги:
#Сладости #Скидки #Сильпо #Ціна