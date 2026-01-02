В украинском теннисе вспыхнул скандал из-за новогоднего фото
Украинская теннисистка праздновала Новый год с россиянками, которые представляют другие страны на международной арене
Известная украинская теннисистка Надежда Киченок отпраздновала Новый год в компании российских спортсменок, сменивших гражданство. После публикации снимка украинку раскритиковали .
- Надежда сделала фото с известными теннисистками российского происхождения
- Теннисистка отметила, что никто на снимке не представляет Россию
- Олейникова публично раскритиковала Надежду
Надежда попыталась оправдаться тем фактом, что ни одна из присутствующих на фото россиянок не представляет страну-агрессора. Об этом сообщает Ukrainian Tennis Community.
Мне жаль, что это обидело людей. Моя проукраинская позиция неизменна. И все об этом знают.
Я признаю, что я публичный человек. И несу большую ответственность. То, что вы написали "россияне": во-первых, ни одна из игроков не играет за страну-агрессора. И это факт.
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№96 WTA) раскритиковала Киченок за фото, добавив, что ей стыдно за нее.
Именно из-за таких людей в мире искажается восприятие того, что на самом деле происходит в Украине. Мне стыдно иметь таких коллег. Я не до конца понимаю, за что стоит эта теннисистка. Но точно не за то, за что стою я и большинство украинцев, которые проживают войну каждый день: обстрелы, потери, чьи родные и друзья воюют, и кто стремится не к иллюзорному "миру", а к реальной справедливости.
Напомним, накануне в соцсетях появилось фото, на котором Надежда Киченок празднует Новый год с бывшими российскими теннисистками Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной. Также на снимке пресутсвует сербская теннисистка Александра Крунич и девушка Касаткиной – фигуристка Наталья Забияко.
Добавим, что снимок опубликовала Путинцева, которая в ноябре 2025 года сыграла на "Турнире Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия). Спонсором соревнований была компания "Газпром".
Ранее сообщалось, что РФ атаковала дом в Днепре, где раньше жила Надежда Киченок. Кроме того, РФ ночью уничтожила гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo". Людмила Киченок, сестра Надежды, отметила, что тренировалась на кортах в этом заведении.