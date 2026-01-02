В украинском теннисе вспыхнул скандал из-за новогоднего фото

Украинская теннисистка праздновала Новый год с россиянками, которые представляют другие страны на международной арене

Известная украинская теннисистка Надежда Киченок отпраздновала Новый год в компании российских спортсменок, сменивших гражданство. После публикации снимка украинку раскритиковали .

Что нужно знать

Надежда сделала фото с известными теннисистками российского происхождения

Теннисистка отметила, что никто на снимке не представляет Россию

Олейникова публично раскритиковала Надежду

Надежда попыталась оправдаться тем фактом, что ни одна из присутствующих на фото россиянок не представляет страну-агрессора. Об этом сообщает Ukrainian Tennis Community.

Мне жаль, что это обидело людей. Моя проукраинская позиция неизменна. И все об этом знают. Я признаю, что я публичный человек. И несу большую ответственность. То, что вы написали "россияне": во-первых, ни одна из игроков не играет за страну-агрессора. И это факт. Надежда Киченок

Полное заявление Надежды Киченок

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№96 WTA) раскритиковала Киченок за фото, добавив, что ей стыдно за нее.

Именно из-за таких людей в мире искажается восприятие того, что на самом деле происходит в Украине. Мне стыдно иметь таких коллег. Я не до конца понимаю, за что стоит эта теннисистка. Но точно не за то, за что стою я и большинство украинцев, которые проживают войну каждый день: обстрелы, потери, чьи родные и друзья воюют, и кто стремится не к иллюзорному "миру", а к реальной справедливости. Александра Олейникова

Полное заявление Александры Олейниковой

Напомним, накануне в соцсетях появилось фото, на котором Надежда Киченок празднует Новый год с бывшими российскими теннисистками Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной. Также на снимке пресутсвует сербская теннисистка Александра Крунич и девушка Касаткиной – фигуристка Наталья Забияко.

Надежда Киченок (крайняя слева) на скандальном снимке/Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Добавим, что снимок опубликовала Путинцева, которая в ноябре 2025 года сыграла на "Турнире Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия). Спонсором соревнований была компания "Газпром".

Ранее сообщалось, что РФ атаковала дом в Днепре, где раньше жила Надежда Киченок. Кроме того, РФ ночью уничтожила гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo". Людмила Киченок, сестра Надежды, отметила, что тренировалась на кортах в этом заведении.