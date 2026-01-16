Australian Open-2026: розклад та результати українок (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські тенісистки виступлять на престижному хардовому мейджорі
У неділю, 18 січня, українські тенісистки стартують на Турнірі Великого Шлему у Мельбурні (Австралія). 2026 року Україна на першому ТВШ сезону представлена шістьма тенісистками в жіночому одиночному розряді.
Що потрібно знати
- Australian Open-2026 пройде з 12 січня по 1 лютого 2026 року
- 6 українок виступлять в одиночному розряді
- Призовий фонд турніру близько 75 млн доларів
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів українок на Australian Open-2026. На ТВШ зіграють 6 українок: Даяна Ястремська, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.
Розклад та результати матчів українок на Australian Open-2026 (оновлюється)
Неділя, 18 січня
(Початок ігрового дня о 02:00 за київським часом)
Перший раунд: Даяна Ястремська — Олена-Габріела Русе (Румунія) — ANZ Arena, 1 запуск.
Перший раунд: Марта Костюк — Ельза Жакмо (Франція) — ANZ Arena, 2 запуск, не раніше 03:30
Перший раунд: Еліна Світоліна — Крістіна Букша (Іспанія) — John Cain Arena, 2 запуск, не раніше 04:30
Додамо, що єдиний представник України у чоловічому одиночному розряді Віталій Сачко не зумів подолати відбір AO-2026, драматично поступившись у півфіналі кваліфікації.
Минулого року Світоліна показала найкращий результат серед українок на AO-2025. Еліна дісталася чвертьфіналу, де програла американці Медісон Кіз.
Нагадаємо, Світоліна та Костюк блискуче стартували у новому сезоні. Еліна виграла тенісний турнір в Окленді (Нова Зеландія), а Марта дійшла до фіналу у Брісбені (Австралія).