Магазины уже скоро выставят ценник в 2х: сколько придется заплатить за букет к 8 марта

Столица оказалась не самой дорогой

Накануне 8 марта украинцы активно ищут подарки для близких, и цветы традиционно остаются самым популярным выбором.

Цены на букеты существенно отличаются в зависимости от города, состава и размера композиции, поэтому "Телеграф" сравнил актуальные предложения в Харькове, Киеве, Одессе и Львове. Мы взяли некоторые популярные и бюджетные варианты.

Харьков

В Харькове популярные букеты на праздник стоят от 1360 до 5000 гривен. Это пышные и яркие композиции, состоящие из разных видов цветов. Кроме таких вариантов, есть и более бюджетные букеты за 600-690 гривен, которые преимущественно состоят из георгин. Средний ценник в Харькове для популярных букетов составляет около 3200 гривен.

Великолепный букет для празднования 8 марта в Харькове. Фото: Цветочный Дом

Доступный букет из георгин в Харькове. Фото: Цветочный дом

Киев

В Киеве цены немного ниже: популярные предложения стоят около 2750 гривен. Более дешевые варианты можно найти за 650-750 гривен. Букеты часто содержат тюльпаны и розы, но также есть более компактные и менее дорогие композиции. Средняя стоимость популярного букета в столице оценивается примерно в 2000-2200 гривен, что делает Киев более выгодным городом для покупки подарков по сравнению с Харьковом.

Киевские букеты. Фото: Мoreflowers

Дешевый и компактный букет в Киеве. Фото: Мoreflowers

Одесса

В Одессе популярные цветочные композиции стоят от 2440 до 4130 гривен. Более доступные букеты продаются за 880-1040 гривен. Здесь акцент делается на оформлении и разнообразии цветов, а средний ценник для популярных предложений — около 3300 гривен, что ставит Одессу на уровень с Харьковом по дорогим вариантам.

Яркие цветы Одессы к 8 марта. Фото: Kvitka

Букеты в Одессе. Фото: Kvitka

Львов

Во Львове на одном из цветочных онлайн-сервисов можно увидеть, насколько быстро вырастут цены на букеты перед праздником. Популярные композиции из тюльпанов, роз или гиацинтов стоят от 2049 до 3169 гривен. Следует отметить, что с 5-6 марта цены могут вырасти почти вдвое. Средний ценник во Львове для популярных букетов оценивается примерно в 2600 гривен.

Львовские цветы до 8 марта. Фото: Dicentra

