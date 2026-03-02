Можно сэкономить 90 грн: сколько придется отдать за популярные коробки конфет к 8 марта

Есть сравнение цены на "Raffaello"

Накануне 8 марта мужчины готовятся радовать своих любимых не только цветами, но и сладкими подарками. Среди самых популярных конфет остаются "Raffaello", "Ferrero Rocher", "Milka", "Любимов" и "Millennium", которые уже давно стали классикой.

"Телеграф" решил узнать, сколько сейчас стоят конфеты и в каких магазинах можно сэкономить. Данные взяли из "GoToShop".

Самые дешевые хрустящие конфеты "Raffaello" (150 г) можно найти в сети "Сільпо" — от 179 грн, хотя в некоторых точках цена достигает 244 грн. В магазинах "Экомаркет", "Varus", "Auchan", "Novus", "Maudau" и "Фора" цены почти не меняются, а в "Metro" коробка стоит 210,94 грн.

Популярные конфеты "Raffaello" к празднику 8 марта

Вафельные конфеты "Ferrero Rocher" (100 г) дешевле всего продают в "Varus" — 157,40 грн, хотя местами цена может подниматься до 180,90 грн, как и в большинстве магазинах.

Хрустящие вафельные "Ferrero Rocher"

На конфетах "Любимов" в молочном шоколаде с ореховым пралине (208 г) можно сэкономить почти 90 грн если купить у "Maudau".

"Любимов" в молочном шоколаде – классика праздничного стола

"Milka" (110 г) с ореховой начинкой самая дешевая у "Сільпо" — 129 грн, хотя некоторые точки предлагают ее за 149 грн. У "Varus" цена самая высокая — от 162,50 до 175,90 грн.

Сладкий подарок "Milka" порадует любую любимую

Еще один вариант — "Millennium Very Peri" (140 г) с арахисом, изюмом, злаковыми хлопьями и соленой карамелью. Самая низкая цена — 96 грн у "Maudau", а самая большая — 164,30 грн у "Metro".

Самая низкая цена "Millennium" – всего 96 гривен

