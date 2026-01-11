Костюк в финале престижного турнира проиграла фаворитке Лукашенко (видео)

Марта проиграла решающую игру

В воскресенье, 11 января, украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) сыграла финальный поединок на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). Противостояла украинке первая ракетка мира — "нейтральная" Арина Соболенко.

Что нужно знать

Марта остановилась в шаге от победы в Брисбене

В финале Костюк проиграла Соболенко

Лукашенко активно поддерживает Арину

Игра завершилась победой Соболенко со счетом 4:6, 3:6. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Украинка сделала 3 эйса и допустила 3 ​​двойных ошибок. Костюк проиграла все свои 5 очных матчей против Соболенко.

Добавим, что Марта в четвертый раз в карьере играла в финале турнира уровня WTA. На ее счету 1 титул. К слову, на следующей неделе Костюк вернется в топ-20 мирового рейтинга впервые с марта 2025 года.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является фанатом Соболенко, а сама Арина поддерживала диктатора. На "Ролан Гаррос-2023" Соболенко публично открестилась от него. Тем не менее Лукашенко следит за успехами спортсменки.

Напомним, ранее в Брисбене украинка обыграла Юлию Путинцеву (№74 WTA) – 6:7, 6:1, 6:0, Аманду Анисимову (№3 WTA), Мирру Андрееву (№9 WTA) – 7:6, 6:3 и Джессику Пегулу (№6 WTA) – 6:0, 6:3.

Ранее Свитолина выиграла титул в Окленде (Новая Зеландия). В решающей игре Элина переиграла китаянку Ван Синьюй.