Украинская теннисистка выиграла престижный турнир

В воскресенье, 14 декабря, известная украинская теннисистка Ангелина Калинина (№155 WTA) сыграла в финале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). В финальном поединке украинка одолела 59-ю ракетку мира Эльзу Жакмо из Франции.

В 3-сетовом поединке Калинина обыграла Жакмо — 6:3, 4:6, 7:5, причем в решающей партии украинка сделала камбэк, уступая со счетом 3:5. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, игра продлилась 2 часа и 38 минут. Украинка сделала 5 эйсов, на ее счету 5 двойных ошибок. Ангелина выиграла пять из восьми брейк-пойнтов. Калинина взяла свой второй титул WTA 125 в карьере. 3 года назад она также победила в Лиможе.

Ангелина вернулась в большой теннис после длительного перерыва. В начале июня 2025 года Калина снялась с "Уимблдона" и с тех пор не играла в официальных играх.

Справка: WTA 125 — второй уровень профессиональных женских теннисных турниров, проводимых Женской теннисной ассоциацией (WTA). Располагается между турнирами основного тура WTA и турнирами ITF (Международная федерация тенниса).

