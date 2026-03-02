Назвал Трампа свиньей? Медведев не сдержал желчи после атаки на Иран

Дмитрий Медведев раскритиковал "курс Трампа" и заявил о возможности начала Третьей мировой войны

На третий день с начала новой войны на Ближнем Востоке, в руководстве РФ начали активнее реагировать на ситуацию. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметился дерзким сравнением и в очередной раз пригрозил ядерной войной.

По его словам, Соединенные Штаты Америки и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как "свиньи, которых лишают корыта". Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Что нужно знать:

В России прокомментировали войну США и Ирана

Дмитрий Медведев сравнил Америку и ее союзников со свиньями

Также он в очередной раз пригрозил миру ядерной войной

"Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступному изменению политических режимов, Третья мировая война бесспорно начнется. И триггером может стать любое событие. Война в Иране – это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом", — заявил Медведев.

Он добавил, что теперь для самих США возрастет опасность. Ведь решением об атаке на Иран Трамп "поставил всех американцев под потенциальный ответный удар".

Дмитрий Медведев

Он также ответил на вопрос, есть ли гарантия безопасности для РФ в такой ситуации. Например, если "однажды кто-то в западных столицах задумает решить проблему с агрессивной Москвой, так как в Иране", замглавы Совета безопасности РФ прибег к своей привычной риторике.

"Гарантия одна: США боятся Россию и знают цену ядерного конфликта. В случае его возникновения, Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице", — заявил Медведев.

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп во время церемонии открытия саммита АСЕАН в Маниле, Филиппины, 13 ноября 2017 года. Фото Reuters

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Франция увеличит и засекретит количество ядерных боеголовок. Сейчас у страны около 300 зарядов.