NAUDI профинансирует реабилитацию тяжелораненых: в клинике "Обериг" подписали меморандум

С помощью программы удастся финансировать лечение 10 пациентов каждый месяц

В понедельник, 2 марта, в больнице "Обериг" состоялось подписание Меморандума между клиникой и NAUDI — Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины — об участии в программе реабилитации тяжелобольных раненых.

"Телеграф" побывал на мероприятии и пообщался с исполнительным директором ассоциации Сергеем Гончаровым о том, сколько средств они планируют привлечь и как будет работать программа.

Несмотря на то, что точную сумму и объемы помощи исполнительный директор отказался называть, ссылаясь на то, что проект важнее поддерживать, чем объявлять количество денег, он смог очертить масштабы будущей поддержки.

"Это позволяет профинансировать лечение более 10 пациентов ежемесячно. Лечение чрезвычайно сложное, дорогое, потому что это — вовлеченность большого количества персонала, так как это сложные пациенты со сложными травмами и ампутациями", — объясняет он.

Сергей Гончаров / Ян Доброносов, "Телеграф"

Сергей Гончаров говорит: на первых этапах реабилитации тяжелораненых военных нужно поддерживать, ведь лечение включает в себя и восстановление, и пребывание пациента в заведении, и питание.

"То есть ни от семьи, ни от пациента соответственно не требуется никаких дополнительных средств для того, чтобы проходить лечение и реабилитацию", — говорит исполнительный директор NAUDI.

Участие в Меморандуме является продолжением системной помощи от NAUDI для Сил безопасности и обороны — предприятия Ассоциации уже не первый год поддерживают и отдельные бригады, и батальоны.

"На первом этапе это были системы защиты, бронежилеты, медицинские средства. После этого наша благотворительная отрасль перешла уже на обеспечение в том числе вооружением. А еще и помощь для детей наших погибших героев, пропавших без вести героев. Поэтому это абсолютно логичное открытие еще одного направления, поскольку это чрезвычайно сложная, долгая, кровавая война, и объективно мы понимаем, что государству, государственным учреждениям здравоохранения также чрезвычайно трудно и сложно проводить через свои учреждения такой объем пациентов", — подчеркивает Сергей Гончаров.

Подписание Меморандума между NAUDI и клиникой "Обериг"

Исполнительный директор NAUDI говорит и о важности послеургентной работы с пациентами: необходимо не только сохранить жизнь человека, но и восстановить работоспособность и полноценное функционирование.

"То есть это сложно, долго и дорого. Мы стараемся совместно с партнерами искать эти точки соприкосновения, где мы можем помочь. Поэтому стараемся быть максимально полезными, потому что мы считаем, что военнослужащий всегда остается военнослужащим, в том числе после ранения. И наша задача — это максимально делать все, что можем для того, чтобы ему помочь. В том числе для восстановления, в том числе для возвращения в жизнь, в том числе в некоторых случаях — для возвращения в строй", — подытоживает он.

