З українським тенісистом сталася трагедія на Australian Open (відео)

Гра українця завершилася справжньою драмою

У середу, 14 січня, український тенісист Віталій Сачко (ATP №166) провів матч півфіналу кваліфікації на Турнірі великого шолома (ТВШ) Australian Open-2026. Українець віддав фактично виграну гру через судоми.

Що потрібно знати

Сачко програв Дракслю

Віталій був близьким до перемоги

Наприкінці гри в українця почалися судоми

У другому раунді відбору Сачко з рахунком 3:6, 7:5, 6:7 програв Ліаму Дракслю з Канади (ATP №145). Про це повідомляє "Телеграф".

Гра завершилася тим, що Віталій не зумів виконати подачу, припустившись подвійної помилки. Відразу після цього українець скривився від болю через судоми. Дрібними кроками він дійшов до суддівської вежі, щоб потиснути руку арбітру та супернику. До речі, Ліам простежив, щоб Сачко благополучно дістався лави. Пресслужба AO-2026 опублікувала емоційний момент з українцем.

Сачко виклався на корті на всі сто, але після двох годин і п’ятдесяти двох хвилин затятої гри переможцем стає Драксль. Australian Open

Сачко виявив у цій грі неймовірний характер. Він поступався 3:6, 2:4, але дійшов до подачі на матч і навіть мав матч-поінт за рахунку 5:3 у третьому сеті. Віталію не вистачило холоднокровності у вирішальний момент. Він невдало виконав смеш, маючи перевагу 30:0 у геймі, після чого гра перетекла на тай-брейк, де канадець дотиснув українця. Таким чином Україна не буде представлена на ТВШ в Австралії в чоловічому одиночному розряді.

