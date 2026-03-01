Общается с Лорак и поддерживает ВСУ. Где сейчас экс-муж предательницы и как изменился (фото)

С Ани Лорак у бизнесмена есть общая дочь

Предательница Украины Ани Лорак, которая пожаловалась на проблемы со вторым мужем-альфонсом, ранее 10 лет состояла в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Предприниматель осудил войну и сейчас живет в частном доме под Киевом.

Что известно:

Ани Лорак 10 лет жила в браке с Муратом Налчаджиоглу и родила ему дочь Софию, которой уже 14 лет;

Бизнесмен в 2023 году женился на украинке Лилия Реус, но через год пара развелась

Мурат Налчаджиоглу осудил войну, продолжает жить в Украине и поддерживает ВСУ

"Телеграф" решил узнать, как изменился бывший муж предательницы Ани Лорак и чем занимается сейчас. Мы выяснили некоторые факты.

Мурат Налчаджиоглу — что о нем известно

Мурат Налчаджиоглу родился 12 июня 1977 года в Анталии (Турция). В середине 2000-х он работал менеджером в одном из турецких отелей, где и познакомился с певицей Ани Лорак. Долгое время они общались на расстоянии, а в 2006 году Мурат переехал в Киев, чтобы быть рядом с возлюбленной.

Мурат Налчаджиоглу переехал в Украину в 2006 году

Через три года пара официально зарегистрировала брак в Киеве, а пышное свадебное торжество сыграла в Турции, пригласив звезд шоу-бизнеса. После женитьбы супруги занялись развитием бизнеса в Украине: открывали развлекательные заведения, в частности рестораны и клуб. Также Мурат руководил компанией "Ани Лорак Продакшн". Однако в 2019 году их брак распался, и после развода Налчаджиоглу потерял бизнес в Киеве и лишился доли в компании.

Мурат и Ани Лорак прожили в браке 10 лет

В интервью блогеру Богдан Беспалов бизнесмен рассказал, что продолжает общаться с бывшей супругой, поскольку у них есть 14-летняя дочь София. Девочка живет с матерью в Москве, но Мурат часто проводит с ней время и выезжает на отдых за границу. По его словам, политические темы в общении с Лорак и дочерью он не подымает.

У нас есть общий ребенок, поэтому мы никогда не обсуждаем политику. Первые два дня (после начала полномасштабной войны — прим. авт.) обсуждали, но с ребенком никогда не обсуждаем политику. Она сама все понимает. Она (Ани Лорак) молчит, потому что это всегда дает спокойную жизнь Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу вместе с дочерью Софией

Где сейчас Мурат Налчаджиоглу и чем занимается

Мурат Налчаджиоглу с 2017 года занимает должность генерального директора компании "Farmasi Украина" и продолжает развивать бизнес в нашей стране. В соцсетях он называет себя "турецким бизнесменом с украинской душой".

Как выглядит Мурат Налчаджиоглу

В отличие от бывшей супруги, Ани Лорак, предприниматель публично осудил действия российской армии. В интервью блогеру Богдану Беспалову он рассказал, что 24 февраля 2022 года находился в собственном доме в 19 километрах от Киева и именно там услышал первые взрывы. Первые двое суток Мурат вместе с близкими оставался дома, однако когда ситуация обострилась, они выехали из Киевской области. Сначала они добрались до Черновцов, а затем направились к границе с Румынией. После эвакуации родных бизнесмен еще несколько дней возвращался к границе, помогая другим украинцам выехать в безопасные места.

Я помню те четыре дня, когда каждый день ездил 300 километров туда-обратно, не спал и забирал людей бывший муж Ани Лорак

Мурат Налчаджиоглу является совладельцем компании "Farmasi"

В соцсетях Налчаджиоглу активно поддерживает Украину и оказывает помощь армии, хотя подчеркивает, что не стремится это афишировать.

Мурат Налчаджиоглу поддерживает ВСУ

Что касается личной жизни, в 2023 году Мурат женился на украинке Лилии Реус, однако уже через год супруги официально развелись. В феврале 2025 года в медиа появлялась информация о том, что бывшие партнеры продолжают поддерживать общение.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус

"Телеграф" писал ранее, сколько зарабатывает Ани Лорак в России и как изменились ее доходы. Певица стала ненужной ни в Украине, ни в Европе.