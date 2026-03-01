Очереди стояли даже за границей: как в Днепре исчез легендарный табачный гигант

Табачная фабрика в Днепре была легендой далеко за пределами СССР

В центре Днепра, на том месте, где сейчас обычный бизнес-центр, десятилетиями круглосуточно работала табачная фабрика. Запах от нее разносился на несколько кварталов. Это не мешало – это была часть города.

Телеграф рассказывает, что за предприятие работало на улице Ленинградской, чем оно было известно и почему о нем до сих пор упоминают в сети с теплом.

"Прима" по 16 копеек и очередь за посылкой из Днепра: фабрика, которую знали далеко за пределами Украины

Днепропетровская табачная фабрика была одним из главных табачных предприятий РСФСР. Она поставляла сигареты не только в область, но и в другие регионы Союза. На фабрике работало более 400 человек. Производство шло в три смены.

Ассортимент был широким: от дешевой "Примы" без фильтра по 16 копеек до "Космоса" в твердой пачке по 70 копеек. Среди других марок — "Ватра" за 25 копеек, "Экспресс" и "Днепр" по 40, "Беломор-канал", "Шахтерские", "Памир", "Волна", "Комета", "Полет", "Пегас", "Фильтр". Отдельно вспоминают сигареты "Днепропетровск" в фольге с упаковкой, похожей на портсигар — по словам очевидцев, это был один из самых престижных продуктов фабрики.

Сигареты, похожие на портсигар. Фото — соцсети

Репутация некоторых марок выходила далеко за пределы города. Леонид Вейко вспоминает: "В 72-74 годах отбывал службу в Ташкенте. Когда приходила посылка с "Примой", все земляки становились в очередь. Одна только надпись на родном языке "Днепропетровская табачная фабрика" чего стоит — как в отпуске побывал".

Сигареты "Ватра". Фото — соцсети

Михаил Ривкин тоже помнит: "Когда ехал на каникулы к родителям в Казахстан, папе всегда блок "Днепра" привозил".

Первое в Украине оборудование для сигарет с фильтром стояло именно здесь – и об этом почти никто не знал

Надежда Тарасюк, которая в 80-х годах возглавляла папиросно-сигаретный цех фабрики, рассказывает: "Первое немецкое оборудование по производству сигарет с фильтром было у нас. Коллектив был самым молодым среди фабрик Украины".

На фабрике хранились тюки с табаком из разных стран. Татьяна Ловчагова, работавшая в поставках в конце 80-х, вспоминает, что во дворе стояли тюки индийского табака с очень приятным запахом, а рядом азербайджанский, значительно более резкий.

Сигареты из Днепропетровска

Сергей Ковтун уточняет еще одну деталь: на "Нахаловке" между Агрегатным и Шляховкой был отдельный состав болгарского табака. "Старшие пацаны лазили туда и выносили тюки по 12,5 килограмма — очень ароматный", — пишет он.

Еще один комментатор — Игорь — рассказывает о том, что на фабрике умели производить продукт "под заказ": "Днепр" набивали эксклюзивным табаком. Я заказывал себе турецкие коробки по 1500 штук".

Сигареты по талонам: каким было производство в годы дефицита

В конце 80-х сигареты в СССР продавали по талонам. Александр Трахт вспоминает, как исходили из ситуации: "Люди выносили с фабрики метровые "Примы" и склеены фильтрами "Днепр" и "Экспресс", а дома нарезали их на части".

Сигареты ВК

Саму фабрику местные жители запомнили, прежде всего, по запаху. Он разносился на несколько кварталов вдоль улицы Ленинградской и проспекта Карла Маркса – ныне Яворницкого.

Олег Телегин пишет: "Ходили в кино в "Родину" или "Панораму" через улицу Ленинградскую. Проезжали грузовики с тюками, с табачным запахом".

После распада СССР фабрика еще несколько лет держалась

После 1991 года предприятие некоторое время работало как АО "Днепробак". Но конкуренты в виде международных табачных концернов и устаревшее советское оборудование сделали свое. Александр Кучерявенко, который в 1996-97 годах работал в соседней поликлинике, говорит: "Фабрика тогда еще работала. Куда потом делась — самому интересно. Скорее всего, обанкротились и продали — время тогда такое было, хватали все и все кто мог".

В 2000-х годах производство остановилось окончательно. Здание не снесли – реконструировали. Сейчас по адресу Ярослава Мудрого, 13 – бизнес-центр с офисами и автостоянкой.

