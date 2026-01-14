В свое время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже.

У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас "Орешник", гиперзвук. Надо все понимать и не приуменьшать наши возможности.

Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие. Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим.

Все пытаются заставить нас не поверить в наше величие, стараются унизить, пробуют нас на вкус и смотрят на нашу реакцию, но на поводу у Запада идти нельзя. У нас самая великая держава! Все.