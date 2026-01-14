Укр

В России назвали себя второй Римской империей и пригрозили "супероружием" Путина

Михаил Корнилов
Владимир Путин Новость обновлена 14 января 2026, 13:02
Владимир Путин. Фото Getty Images

Бывший советский спортсмен стал настоящим пропагандистом Кремля

Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев сравнил Россию с Римской империей. По его мнению, у римлян было супероружие — конница, а у РФ — "Орешник".

Что нужно знать

  • Пономарев назвал Россию "самой великой державой"
  • Владимир видит величие РФ в "Орешнике" и гиперзвуковом оружии
  • В сети смеются со слов экс-футболиста

Соответствующий комментарий Пономарева приводит sovsport.ru. Владимир отметил, что Запад старается унизить РФ.

В свое время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже.

У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас "Орешник", гиперзвук. Надо все понимать и не приуменьшать наши возможности.

Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие. Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим.

Все пытаются заставить нас не поверить в наше величие, стараются унизить, пробуют нас на вкус и смотрят на нашу реакцию, но на поводу у Запада идти нельзя. У нас самая великая держава! Все.

Владимир Пономарев/Фото: sport-express.ru

В сети лишь посмеялись над словами Пономарева. Пользователи отметили, что "величие РФ" в нищете, маленьких пенсиях, а главным супероружием россиян является не "Орешник", а "боярышник".

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами. Президент России Владимир Путин часто хвастается "Орешником".

Ракета "Орешник"
Ракета "Орешник". Инфографика: "Телеграф"

Напомним, в январе 2026 года Россия ударила по Львову "Орешником". Жена известного украинского футболиста оскандалилась, прокомментировав эту атаку. Тут же она угодила и в языковый скандал.

