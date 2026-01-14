В России назвали себя второй Римской империей и пригрозили "супероружием" Путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бывший советский спортсмен стал настоящим пропагандистом Кремля
Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев сравнил Россию с Римской империей. По его мнению, у римлян было супероружие — конница, а у РФ — "Орешник".
Что нужно знать
- Пономарев назвал Россию "самой великой державой"
- Владимир видит величие РФ в "Орешнике" и гиперзвуковом оружии
- В сети смеются со слов экс-футболиста
Соответствующий комментарий Пономарева приводит sovsport.ru. Владимир отметил, что Запад старается унизить РФ.
В свое время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже.
У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас "Орешник", гиперзвук. Надо все понимать и не приуменьшать наши возможности.
Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие. Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим.
Все пытаются заставить нас не поверить в наше величие, стараются унизить, пробуют нас на вкус и смотрят на нашу реакцию, но на поводу у Запада идти нельзя. У нас самая великая держава! Все.
В сети лишь посмеялись над словами Пономарева. Пользователи отметили, что "величие РФ" в нищете, маленьких пенсиях, а главным супероружием россиян является не "Орешник", а "боярышник".
Что такое "Орешник"
"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами. Президент России Владимир Путин часто хвастается "Орешником".
Напомним, в январе 2026 года Россия ударила по Львову "Орешником". Жена известного украинского футболиста оскандалилась, прокомментировав эту атаку. Тут же она угодила и в языковый скандал.