У Росії назвали себе другою Римською імперією і пригрозили "суперзброєю" Путіна
-
-
Колишній радянський спортсмен став справжнім пропагандистом Кремля
Ексфутболіст збірної СРСР та ЦСКА Володимир Пономарьов порівняв Росію з Римською імперією. На його думку, римляни мали суперзброю — кінноту, а РФ — "Орєшнік".
Що потрібно знати
- Пономарьов назвав Росію "найвеличнішою державою"
- Володимир бачить велич РФ у "Орєшніку" та гіперзвуковій зброї
- У мережі сміються зі слів ексфутболіста
Відповідний коментар Пономарьова наводить sovsport.ru. Володимир зазначив, що Захід намагається принизити Росію.
Свого часу Римська імперія була великою. Але зараз Росія не поступається величчю Римській імперії, навіть величніша.
У нас зараз такі можливості, величезна сила, озброєння. У Римській імперії раніше кіннота була, а в нас зараз "Орєшнік", гіперзвук. Потрібно все розуміти й не применшувати наші можливості.
Треба давати відсіч усім паразитам, хто хоче зменшити нашу велич. Зараз ніхто не зрівняється з величчю з нашою країною. У нас найбільша країна, ми маємо про це знати, пишатися цим.
Усі намагаються змусити нас не повірити в нашу велич, намагаються принизити, пробують нас на смак і дивляться на нашу реакцію, але на поводу Заходу йти не можна. У нас найбільша держава! Усе.
У мережі лише посміялися зі слів Пономарьова. Користувачі зазначили, що "велич РФ" у злиднях, маленьких пенсіях, а головною суперзброєю росіян є не "Орєшнік", а "бояришнік".
Що таке "Орєшнік"
"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами із суббоєприпасами. Президент Росії Володимир Путін часто хвалиться "Орєшніком".
Нагадаємо, у січні 2026 року Росія вдарила по Львову "Орєшніком". Дружина відомого українського футболіста оскандалилася, прокоментувавши цю атаку. Тут же вона потрапила і в мовний скандал.