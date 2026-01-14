Свого часу Римська імперія була великою. Але зараз Росія не поступається величчю Римській імперії, навіть величніша.

У нас зараз такі можливості, величезна сила, озброєння. У Римській імперії раніше кіннота була, а в нас зараз "Орєшнік", гіперзвук. Потрібно все розуміти й не применшувати наші можливості.

Треба давати відсіч усім паразитам, хто хоче зменшити нашу велич. Зараз ніхто не зрівняється з величчю з нашою країною. У нас найбільша країна, ми маємо про це знати, пишатися цим.

Усі намагаються змусити нас не повірити в нашу велич, намагаються принизити, пробують нас на смак і дивляться на нашу реакцію, але на поводу Заходу йти не можна. У нас найбільша держава! Усе.