"Барселона" и "Реал" устроили голевое безумие в битве за трофей (видео)

Сине-гранатовые добыли победу в первом Эль-класико 2026 года

В воскресенье, 11 января, "Барселона" и "Реал" сыграли в финале Суперкубка Испании. Первое Эль-Класико года состоялось в Саудовской Аравии.

Что нужно знать

"Барселона" и "Реал" сыграли в Джедде

Команды забили 4 гола в первом тайме

Победе "Барсе" принес гол Рафиньи во втором тайме

Встреча, проходившая в Джедде на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити", завершилась со счетом 3:2 в пользу "Барсы". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме команды выдали настоящее безумие, правда, оно наступило лишь в компенсированное время. Каталонцы больше владели мячом, а мадридцы больше пытались играть на контратаках. На 36-й минуте встреч Рафинья вывел каталонцев вперед. В добавленное время к первому тайму зрители увидели еще три гола. За "Реал" забивали Винисиус и Гонсало Гарсия, а за "Барсу" — Роберт Левандовски.

Во втором тайме "Барса" взяла мяч под свой контроль и закономерно забила. На 73-й минуте Рафинья ударом со средней дистанции поразил ворота Куртуа. Бразильцу помог рикошет от защитника Сливочных.\

"Барселона" – "Реал" – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовский, 45+4 – Винисиус Жуниор, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6

Предупреждения: Эрик Гарсия, 57, Педри, 86 – Асенсио, 57, Вальверде, 57, Каррерас, 82

Удаление: де Йонг, 90+1

"Барселона": Жоан Гарсия – Бальде, Эрик Гарсия (Мартин, 83), Кубарси, Кунде – Педри, де Йонг, Фермин (Ольмо, 66) – Рафинья (Решфорд, 83), Левандовский (Ф. Торрес, 66), Ямаль (Араухо, 90+3).

"Реал": Куртуа – Каррерас, Хейсен (Алаба, 76), Асенсио, Вальверде (Гюлер, 68) – Беллингем, Чуамени, Камавинга (Себальос, 83) – Винисиус Жуниор (Мастантуоно, 83), Гонсало Гарсия (Мбаппе, 76), Родриго.

Статистика матча "Барселона" - "Реал"

Эта победа позволила "Барселоне" выиграть Суперкубок Испании в 16-й раз (рекорд), у "Реала" — 13 триумфов.

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Нынешний Суперкубок Испании разыгрывается в формате финала четырех. Между собой по олимпийской системе играют чемпион, вице-чемпион Испании, а также финалисты Кубка короля. Поскольку в прошлом сезоне "Барселона" и "Реал" заняли первые два места в чемпионате Испании и одновременно встретились в финале Кубка Короля, оставшиеся две путевки в Суперкубок были предоставлены клубам, которые заняли 3-е 4-е места в Ла Лиги — "Атлетико" Мадрид и "Атлетик" Бильбао соответственно.

В полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" выбила "Атлетик" (5:0), а "Реал" справился с "Атлетико" (2:1).

Напомним, первое Эль-Класико сезона 2025/26 проходило в первом круге Ла Лиги и завершилось победой "Реала" со счетом 2:1. В этом матче сыграл украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин.