"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция матча за Суперкубок Испании

Джедда примет первое Эль-Класико 2026 года

В воскресенье, 11 января, испанские гранды "Реал" и "Барселона" сойдутся в битве за трофей. Победитель первого Эль-Класико года получит Суперкубок Испании.

Что нужно знать

"Барселона" и "Реал" сыграют в Джедде (Саудовская Аравия) на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити"

В полуфинале каталонцы выбили "Атлетик", а мадридцы — "Атлетико"

Сине-гранатовые опережают "Реал" по числу Суперкубков Испании

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" — "Реал" (обновляется)

Где смотреть матч "Барселона" — "Реал"

В прямом эфире в Украине суперигру "Барселона" — "Реал" покажет медиа-платформа Megogo. Стоимость просмотра составляет от 99 грн/за 7 дней. Предматчевая студия на Megogo начнется в 20:00 по киевскому времени. Прокомментируют поединок Вадим Шевякин и Виталий Похвала.

Прогноз букмекеров на матч "Барселона" — "Реал"

По мнению букмекеров, в этом поединке нет явного фаворита. Тем не менее специалисты отдают небольшое преимущество каталонскому суперклубу. На успех Блаугранас можно сделать ставку с коэффициентом 2,01. В то же время ничья и триумф Сливочных менее вероятны — коэффициенты 4,24 и 3,28 соответственно.

История встреч

"Реал" исторически побеждает чаще в дерби именно в Суперкубке Испании. Королевский клуб в 18 поединках выиграл 10 матчей, дважды встречи завершались вничью. В то же время Сине-гранатовые чаще брали трофей — 15 титулов (рекорд) против 13 у мадридцев. Каталонцы являются действующим обладателем трофея.

Путь к финалу

Современный Суперкубок Испании разыгрывается в финале четырех. Между собой по олимпийской системе играют чемпион, вице-чемпион Испании, а также финалисты Кубка короля. Поскольку в прошлом сезоне "Барселона" и "Реал" заняли первые два места в чемпионате Испании и одновременно встретились в финале Кубка Короля, оставшиеся две путевки в Суперкубок были предоставлены клубам, занявшим третье и четвёртое места в Ла Лиге — "Атлетико" Мадрид и "Атлетик" Бильбао соответственно.

В полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" выбила "Атлетик" (5:0), а "Реал" справился с "Атлетико" (2:1).

Напомним, первое Эль-Класико сезона 2025/26 завершилось победой "Реала" со счетом 2:1. В этом матче сыграл украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин.