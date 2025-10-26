"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция Эль-Класико

Мадрид примет большую игру

В воскресенье, 26 октября, в Мадриде (Испания) состоится первое в сезоне 2025/26 Эль-Класико. "Реал" в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги примет "Барселону".

Что нужно знать

"Реал" принимает "Барселону" в Мадриде

Сливочные лидируют в первенстве Испании, каталонцы — вторые

Королевский клуб — фаворит противостояния

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона". Начало игры в 17:15 по киевскому времени.

Команды подходят к игре в качестве лидеров первенства. Мадридцы — первые, опережая каталонцев на 2 очка. Несмотря на доминирование "Барсы" в "Эль-Класико" в прошлом сезоне, специалисты считают, что Сливочные — являются фаворитами встречи.

Добавим, что матч "Реал" — "Барселона" можно посмотреть в Украине в прямом эфире. К слову, игра состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В последней игре между собой "Реал" уступил "Барселоне" со счетом 3:4

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в прошлом сезоне. В первом круге чемпионата Испании 2024/25 Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2. Ответная игра против "Реала" в Ла Лиге завершилась победой "Барсы" со счетом (4:3).