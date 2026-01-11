"Барселона" та "Реал" влаштували гольове безумство у битві за трофей (відео)

Синьо-гранатові здобули перемогу в першому Ель Класіко 2016 року

У неділю, 11 січня, "Барселона" та "Реал" зіграли у фіналі Суперкубку Іспанії. Перше Ель Класіко року відбулося у Саудівській Аравії.

Що потрібно знати

"Барселона" та "Реал" зіграли в Джедді

Команди забили 4 голи у першому таймі

Перемогу "Барсі" приніс гол Рафіньї у другому таймі

Зустріч, що проходила у Джедді на стадіоні "Король Абдалла Спортс Сіті", завершилася з рахунком 3:2 на користь "Барси". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі команди видали справжнє божевілля, щоправда, воно настало лише у компенсований час. Каталонці більше володіли м’ячем, а мадридці намагалися грати на контратаках. На 36-й хвилині зустрічей Рафінья вивів каталонців уперед. У доданий час до першого тайму глядачі побачили ще три голи. За "Реал" забивали Вінісіус та Гонсало Гарсія, а за "Барсу" — Роберт Левандовскі.

У другому таймі "Барса" взяла м’яч під свій контроль та закономірно забила. На 73-й хвилині Рафінья ударом із середньої дистанції влучив у ворота Куртуа. Бразильцеві допоміг рикошет від захисника Вершкових.

Ця перемога дозволила "Барселоні" виграти Суперкубок Іспанії в 16-й раз (рекорд), у "Реала" — 13 тріумфів.

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

Цьогорічний Суперкубок Іспанії розігрується у форматі фіналу чотирьох. За олімпійською системою грають чемпіон, віцечемпіон Іспанії, а також фіналісти Кубка короля. Оскільки в минулому сезоні "Барселона" і "Реал" зайняли перші два місця в чемпіонаті Іспанії й одночасно зустрілися у фіналі Кубка Короля, дві путівки в Суперкубок, що залишилися, були надані клубам, які зайняли 3-тє та 4-те місця в Ла Лізі — "Атлетіко" Мадрид і "Атлетік" Більбао відповідно.

У півфіналі Суперкубку Іспанії "Барселона" вибила "Атлетік" (5:0), а "Реал" впорався з "Атлетіко" (2:1).

Нагадаємо, перше Ель Класіко сезону 2025/26 проходило у першому колі Ла Лізі та завершилося перемогою "Реала" з рахунком 2:1. У цьому матчі зіграв український воротар Вершкових Андрій Лунін.