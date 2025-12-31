Усик учил боксу чемпиона мира прямо во время боя (видео)

Украинец дал бесплатный совет японскому боксеру

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) помогал советом известному японскому боксеру Дзунто Накатани (32-0, 24 KO). Причем "Кот" делал это прямо во время боя японца.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Накатани с большими проблемами решением судей победил Себастьяна Эрнандеса (20-1, 18 KO) из Мексики. Усик находился в рингсайде и в какой-то момент решил помочь японцу, передает ua.tribuna.

В сети завирусился момент, на котором Усик зовет Накатани и показывает японцу, что нужно делать. Александр посоветовал Дзунто одной рукой сбить защиту сопернику, после чего исполнить боковой удар (хук).

Примечательно, что Усик исполнял этот прием в поединках с Тайсоном Фьюри и Муратом Гассиевым.

Усик одной рукой убирает глухую защиту Тайсона и сразу наносит мощные удары, смотреть с 1:00

Усик убирает защиту Гассиева одной рукой и бьет другой, смотреть с 1:53

Лучшие моменты боя Дзунто Накатани - Себастьян Эрнандес

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем". Во время шоу в Эр-Рияде "Кот" вновь подтвердил намерение сразиться с Деонтеем Уайлдером.