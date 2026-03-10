Весеннее тепло сменит холод: когда в Днепре упадет температура до +3

Плохая погода будет держаться недолго

В Днепре в ближайшие дни установится по-настоящему весенняя погода, однако продлится она недолго. Уже внутри горожанам следует ожидать заметного похолодания, когда температура днем опустится почти вдвое.

Об этом сообщили на ventusky. Погода будет мягкой и достаточно комфортной для прогулок в ближайшие дни.

Первые дни недели порадуют жителей города почти апрельским теплом. 11 и 12 марта температура воздуха днем поднимется до +15°C.

Погода в Днепре на 12 марта. Фото: ventusky

На выходных станет немного прохладнее, но все еще по-весеннему. В субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, максимальная температура составит около +12°C.

Погода в Днепре на 15 марта. Фото: ventusky

Когда похолодает

После нескольких теплых дней температура начнет постепенно снижаться. Уже 16 марта дневные показатели опустятся до +11°C, что станет началом более ощутимого похолодания.

Самыми прохладными днями на следующей неделе могут стать 17 и 18 марта. В этот период днем ожидается до +7°C, а ночью и утром температура будет снижаться до +4°C.

Погода в Днепре на 18 марта. Фото: ventusky

Уже 19 марта ситуация немного улучшится — днем воздух прогреется до +9°C. А 20 марта температура снова начнет расти, и погода постепенно вернется к более комфортной весенней.

Погода в Днепре на 20 марта. Фото: ventusky

