Не кормите мусорник: какие продукты нельзя покупать даже с 90% скидкой

Не пытайтесь сэкономить

Красные ценники и безумные скидки часто затуманивают здравый смысл, превращая поход за продуктами в охоту за выгодой. Однако иногда за "акционной" ценой скрывается не щедрость магазина. Речь идет за нарезанные фрукты овощи и мясо со сроком, который подходит к концу.

Чтобы не потратить сэкономленные деньги, следует знать, на что смотреть, кроме цифр на этикетке. "Телеграф" расскажет подробнее, что не стоит покупать в магазинах.

Вакуум, который не является защитой

Первое, на что стоит обратить внимание – это состояние упаковки. Если вы видите, что пленка на колбасе, сыре или рыбе "гуляет", а внутри появился воздух или конденсат – вакуум нарушен. В такой момент продукт превращается в бомбу замедленного действия: как только внутрь попадает кислород, срок годности сокращается с месяцев до считанных часов. Покупая такую позицию, вы фактически платите за продукт, который уже начал разлагаться.

Вакуумная упаковка

Стикеры-невидимки и "магия" дат

Еще один популярный трюк марчендайзеров – наклеивание новых стикеров поверх заводской маркировки. Это настоящая "магия" превращения старого товара в свежий. Всегда старайтесь заглянуть под верхнюю этику. Если под ней окажется другая дата или же заводская маркировка намеренно затерта — перед вами "товар-зомби". Его срок жизни продлили искусственно, и ни одна скидка не оправдает такую покупку.

Срок годности

Последний день для молока и мяса

Отдельную опасность представляют мясо и молочные продукты, срок годности которых истекает "сегодня-завтра". Здесь дело даже не в самой дате, а в логистике. Мы никогда не знаем точно, соблюдался ли температурный режим при доставке или разгрузке. В конце срока годности количество бактерий в таких продуктах и так является граничным.

Мясо и молочная продукция

Признаки температурных качелей

Даже если дата на упаковке идеальна, сам вид товара может поведать о нарушении условий хранения. Чувствуете внутри пачки с овощами или пельменями одну сплошную ледяную глыбу? Это верный признак того, что товар размораживался и заморожен повторно. Так же следует обходить полки со вздутыми крышками на йогуртах или консервах.

Ранее "Телеграф" писал, какие консервы нельзя покупать даже за копейки.