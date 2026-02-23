Под видом акции вам продадут тухляк: какие консервы нельзя покупать даже за копейки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Распознать поврежденный товар можно достаточно быстро
Маркетинговые акции в супермаркетах часто становятся подлинным спасением для семейного бюджета. Однако среди желтых ценников скрывается категория товаров, покупать которые не стоит даже по дешевке — это касается и консервированной продукции.
"Телеграф" расскажет, что покупать не стоит. Мы поделимся информацией, на что следует обратить внимание.
Воображаемая экономия и реальная угроза
На первый взгляд, небольшая вмятина на жестяной банке кажется чисто косметическим дефектом, не влияющим на вкус кукурузы, тунца или паштета. Однако консервная банка – это сложная инженерная конструкция, которая держится на абсолютной герметичности.
Цена на большинство популярных консервов остается доступной для рядового покупателя, поэтому попытка сэкономить еще несколько гривен на смятой таре – это необдуманный риск.
Что происходит внутри банки
Когда банка испытывает удар, на ее корпусе появляются микротрещины, которые невозможно увидеть без микроскопа. Этого минимального повреждения достаточно, чтобы внутрь проник воздух и бактерии.
Еще одна скрытая опасность состоит во внутреннем покрытии. Каждая современная банка изнутри покрыта тонким слоем специального пищевого лака, защищающего пищу от непосредственного контакта с металлом. При сильном ушибе или деформации этот лак трескается и отслаивается. В результате начинается процесс окисления продукта, насыщающего пищу соединениями железа или алюминия.
Как уберечь себя
Если вы видите банку с вмятиной на шве, ржавчиной или сдутой крышкой, оставьте ее на полке. Даже если скидка достигает 50% или 70%.
Выбирайте только товары с идеально ровными боками и герметичными швами, чтобы каждый ужин был не только вкусным, но и безопасным.
Ранее "Телеграф" писал, что названы продукты, которые следует обходить в супермаркетах.