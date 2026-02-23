Под видом акции вам продадут тухляк: какие консервы нельзя покупать даже за копейки

Распознать поврежденный товар можно достаточно быстро

Маркетинговые акции в супермаркетах часто становятся подлинным спасением для семейного бюджета. Однако среди желтых ценников скрывается категория товаров, покупать которые не стоит даже по дешевке — это касается и консервированной продукции.

"Телеграф" расскажет, что покупать не стоит. Мы поделимся информацией, на что следует обратить внимание.

Воображаемая экономия и реальная угроза

На первый взгляд, небольшая вмятина на жестяной банке кажется чисто косметическим дефектом, не влияющим на вкус кукурузы, тунца или паштета. Однако консервная банка – это сложная инженерная конструкция, которая держится на абсолютной герметичности.

Поврежденные консервные банки

Цена на большинство популярных консервов остается доступной для рядового покупателя, поэтому попытка сэкономить еще несколько гривен на смятой таре – это необдуманный риск.

Что происходит внутри банки

Когда банка испытывает удар, на ее корпусе появляются микротрещины, которые невозможно увидеть без микроскопа. Этого минимального повреждения достаточно, чтобы внутрь проник воздух и бактерии.

Консервная банка

Еще одна скрытая опасность состоит во внутреннем покрытии. Каждая современная банка изнутри покрыта тонким слоем специального пищевого лака, защищающего пищу от непосредственного контакта с металлом. При сильном ушибе или деформации этот лак трескается и отслаивается. В результате начинается процесс окисления продукта, насыщающего пищу соединениями железа или алюминия.

Как уберечь себя

Если вы видите банку с вмятиной на шве, ржавчиной или сдутой крышкой, оставьте ее на полке. Даже если скидка достигает 50% или 70%.

Выбирайте только товары с идеально ровными боками и герметичными швами, чтобы каждый ужин был не только вкусным, но и безопасным.

