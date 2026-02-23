"Не покупайте даже по акции": названы продукты, которые стоит обходить стороной в супермаркетах

Такие продукты не нужно покупать даже по очень привлекательным ценам

Некоторые виды продуктов в супермаркетах не рекомендуется покупать даже по акции. В некоторых случаях они даже могут навредить.

Об этом пишет РБК-Украина. Речь о предварительно нарезанных продуктах.

"Именно творожные и мясные нарезки брать никогда не стоит. Дело в том, что в них кладут продукты, которые уже полежали достаточное количество времени", — пишут журналисты.

К тому же, добавляется в материале, срок годности такого товара точно неизвестен, ведь никто не знает, сколько времени продукты лежали до того, как их упаковали.

"Такие продукты не нужно покупать даже по очень привлекательным ценам, ведь толку от них никакого, а вот вред они могут нанести большой", — отмечается в статье.

