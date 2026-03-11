Как выглядел город Ровно в 90-х? Фото, которое захватывает дух

Местных жителей впечатлил снимок

В сети опубликовали старое фото города Ровно, которое вызвало волну ностальгии у местных жителей. Многие начали делиться своими воспоминаниями о том времени, что добавило еще большей глубины изображению.

Снимок выложили в сообществе "Старый город. Ровно историческое". На нем запечатлен город с высоты птичьего полета приблизительно в 90-х — начале 2000-х годов.

Город Ровно

Местных жителей впечатлило фото и они начали делиться своими воспоминаниями:

"Прекрасная фотография! На углу гастроном по моему назывался "Ровно" и перед ним поворот на рынок. А по правую сторону тир, кафе "Молочное" было, книжный магазин напротив обувного. Знакомая локация!", — делится один из пользователей соцсети.

"Проглядывается помещение, где в начале 1990-х был зал с видом. И Шапито", — вспоминает местный житель.

Комментарии пользователей

