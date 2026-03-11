Як виглядало місто Рівне у 90-х? Фото, яке захоплює дух

Місцевих жителів вразив знімок

У мережі опублікували старе фото міста Рівного, яке спричинило хвилю ностальгії у місцевих жителів. Багато хто почав ділитися своїми спогадами про той час, що додало ще більшої глибини зображенню.

Знімок виклали у пабліку "Старе місто. Рівне історичне". На ньому зафільмоване місто з висоти пташиного польоту приблизно в 90-х — на початку 2000-х років.

Місто Рівне

Місцевих жителів вразило фото, і вони почали ділитися своїми спогадами:

"Чудова світлина! На кутку гастроном по моєму називався ,,Рівне" і перед ним поворот на ринок. А по праву сторону тир, кафе ,,Молочне" було, книжковий магазин навпроти взуттєвого. Знайома локація!", — ділиться один із користувачів соцмережі.

"Переглядається приміщення, де на початку 1990-х була зала з виглядом. І Шапіто", — згадує місцевий житель.

Коментарі користувачів

