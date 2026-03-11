Трамп раздаривает обувь от Florsheim в Белом доме: что это за бренд и сколько стоит в Украине (фото)

Американский бренд с более чем столетней историей стал любимым для лидера США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проявил необычную любовь к классической мужской обуви Florsheim и теперь регулярно одаривает ею весь Белый дом. Такой подарок от лидера получют главы ведомств, детективы, советники и VIP-персоны.

Что нужно знать:

Florsheim — бренд с более чем столетней историей, основанный в 1892 году

Трамп узнаёт размер обуви сотрудников на заседаниях кабинета министров

Обувь Florsheim носили президенты США, включая Гарри Трумана, и известные артисты, например, Майкл Джексон

Согласно информации американской газеты The Wall Street Journal, Трамп лично узнает размер обуви людей на заседаниях кабинета министров. Спустя примерно неделю он рассылает им пару коричневых туфель-брог Florsheim. Затем на заседаниях он спрашивает: "Вы получили туфли?".

"Они есть у всех парней", — говорит одна сотрудница Белого дома. Другая отмечает, что все боятся их не носить.

Дональд Трамп в туфлях от Florsheim

Что примечательно, эти туфли доступны по цене: многие пары стоят 145 долларов. Добавим, что в Штатах средняя цена на мужскую обувь заметно варьируется в зависимости от типа и качества, но ориентировочно выглядит так:

Общая средняя цена пары обуви (включая кроссовки, туфли и др.) — около $90–$180 за пару для хорошего качества.

Средняя розничная цена обуви по анализу тысяч моделей — примерно $120–$130 MSRP (рекомендованная розничная цена).

Более дешёвые пары (бюджетные) могут стоить $60–$90, а премиум‑уровень выше $150–$200+

То есть, обувь, которая так нравится Трампу, списывается в среднюю цену по США.

Florsheim — доступная американская классика

Florsheim — бренд с более чем столетней историей, основанный в 1892 году в Чикаго Зигмундом Флоршеймом и его сыном Милтоном. Изначально был сделан акцент на классическую мужскую обувь из качественной кожи.

В 1900-м году в розничных магазинах Florsheim появляется прибор для рентгеноскопии, который использовали для изучения особенностей стоп каждого клиента и подбора правильной посадки.

К слову, в 1917 году компания Florsheim стала одним из главных поставщиков обуви для американской армии, сражающейся в разгар Первой мировой войны. В 1941 году все рабочие силы на фабрике были также направлены на производство обуви для военных. После войны обувная компания стремительно развивалась, и, по любопытной информации, приведённой на официальном сайте компании, к 1966 году обувь Florsheim покупали каждые 4 секунды.

Магазин Florsheim в военное время, 1943 год

Также обуви этого бренда отдавали предполчетение многие знаменитости — президенты США (включая Гарри Трумана), Майкл Джексон и многие другие.

Президент Трамп влюбился в бренд, так как ищет комфортную обувь для долгих рабочих дней. Теперь его туфли есть у вице-президента Джей Ди Вэнса, сенатора Марко Рубио, министров транспорта и обороны, а также у известных ведущих Fox News и сенаторов.

Марко Рубио в подаренных туфлях от Трампа. Фото: соцсети

Марко Рубио в туфлях от Трампа. Скриншот: пост Сергея Стерненко в Telegram

Обувь Florsheim производится в Италии, Индии, Китае и поставляется во многие страны мира

Сколько обувь Florsheim стоит в Украине

Многие пары этойобуви в Штатах стоят около 145 долларов — в пересчёте на украинскую валюту это примерно 6 000 гривен. Для сравнения, в Украине туфли Florsheim продаются в среднем от 6 500 до 10 000 грн, в зависимости от модели.

"Телеграф" сравнил цены на нескольких украинских сайтах:

Цены на туфли Florsheim на сайте Fair.ua

Цены на туфли Florsheim на сайте Rozetka.com

Цены на туфли Florsheim на сайте Milanshop

