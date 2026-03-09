Экономия на популярном кофе до 300 гривен: где его выгодно купить

Самый высокий ценник на напиток есть в "Сильпо"

Любители кофе имеют шанс сэкономить немалую сумму на популярной марке. Цена на Lavazza сильно отличается в разных магазинах, и знать, где покупать выгоднее, точно будет полезно.

Как выяснил "Телеграф", взяв данные в "GoToShop", на 250-граммовой пачке молотого кофе Lavazza Qualita Rossa можно сэкономить до 300 гривен.

Сколько стоит кофе в магазинах. Фото: GoToShop

Итак, самое выгодное предложение сейчас можно найти в "Varus". Здесь кофе можно купить за 259,90 гривны.

В "Novus" этот самый кофе продается немного дороже — 259 гривен благодаря 46% скидки, тогда как без акции его цена составляет 479 гривен. Покупатели уже здесь могут сэкономить более двухсот гривен.

В других сетях цены значительно выше. Например, в "Metro" за упаковку придется заплатить 459 гривен, а в "Сильпо" стоимость колеблется от 469 до 549 гривен в зависимости от точек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети "Сильпо" снизили цену на один вид мяса, что позволяет сэкономить до 80 гривен на килограмме. Это выгодная возможность купить свежий продукт дешевле и пополнить запасы в холодильнике.