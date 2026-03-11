"Без зубрежки правил": как на самом деле будут обучать английскому в детсадах с 1 сентября

Воспитанники дошкольных заведений легко могут овладеть азами

С 1 сентября 2026 года в детских садах Украины станет обязательным изучение английского языка. Профильные учителя видят в новшестве важные плюсы для малышей.

Что нужно знать:

Дошкольники изучают английский в форме игры

Это дает им очень хороший старт в начальных классах

Практика начинать преподавать язык уже в садиках хорошо зарекомендовала себя в Европе

О решении говорится в письме Министерства образования и науки в соответствующие департаменты. Отмечается, что изучение английского для детей пяти-шестилетнего возраста становится обязательной составляющей образовательного процесса во всех учреждениях дошкольного образования.

Для этого в садиках будет введена должность учителя английского языка из расчета 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Для воспитателей разработан Методический советчик по практическим рекомендациям по планированию и проведению занятий по английскому языку в старших группах учреждений дошкольного образования.

Малыш изучает английский

Как учителя оценивают нововведение

Как рассказала "Телеграфу" Виктория Ломака, учительница английского языка в Сумской общеобразовательной школе № 5, финалистка Global Teacher Prize Ukraine, автор вебинаров для учителей, она очень положительно относится к идее введения изучения английского языка уже с детского сада. Этот шаг поможет детям в будущем.

Как учительница английского языка, работающая в начальной школе, я хорошо вижу разницу между детьми, которые уже имели базовое знакомство с языком, и начинающими с нуля. Дети, которые приходят из садика и уже знают элементарные вещи — приветствия, алфавит, числа, простые слова, значительно легче включаются в учебный процесс, — пояснила Виктория Ломака

Она добавила, что такие дети не боятся языка и воспринимают его естественно. Благодаря этому они овладевают школьной программой быстрее и эффективнее.

Также не стоит беспокоиться, что раннее изучение иностранного языка может повредить родному. В детских садах занятия проходят в форме игры: это песенки, подвижные упражнения, короткие видео, простые диалоги. Дети не зубрят правила, а просто знакомятся с языком в естественной и веселой форме, — рассказала преподавательница

По ее словам, даже если в результате нововведения несколько сместится школьная программа, это касается только первых-вторых классов. Практика изучения английского с садика существует во многих европейских странах.

Именно поэтому я считаю, что начинать изучение английского с детского сада — это правильный и современный шаг, который поможет нашим детям чувствовать себя увереннее в мире и легче овладевать языками в будущем, — резюмировала Виктория Ломака

