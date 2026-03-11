Даже Никитюк не сдержала восторга: известная дизайнер показала себя в молодости (фото)
На архивных снимках у Навроцкой выразительный взгляд и красивые волосы
Украинская писательница и дизайнер Ольга Навроцкая показала, как выглядела в молодости. Серия ее архивных снимков из 90-х годов вызвала настоящий восторг у пользователей сети.
Фотографиями Ольга Навроцкая поделилась на своей странице в Threads. В комментариях ее засыпали комплиментами, не сдержала своего восторга и телеведущая Леся Никитюк.
Как Ольга Навроцкая выглядела в молодости
Основательница бренда NAVRO Ольга Навроцкая решила показать публике несколько архивных фотографий. В молодости Ольга выглядела очень обаятельно, обладая выразительным взглядом и красивыми волосами.
Судя по снимках, Навроцкая немного экспериментировала с длиной и цветом волос, однако выглядела изящно в любом образе.
Это подтвердили и пользователи сети. В частности свой комментарий оставила Леся Никитюк:
- "Ну это секс, Оля";
- "Вы очень красивая. Я всегда так считала и считаю";
- "Вы такая красивая. Вся ваша внутренняя красота отражена в вашей внешности";
- Какая вы красивая женщина! Вау";
- "Вы уже тогда на первом фото были модницей. В те годы и в кроссовках нью баланс – круто!".
- "Какая вы! Всегда в прайме!"
