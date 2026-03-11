Укр

Даже Никитюк не сдержала восторга: известная дизайнер показала себя в молодости (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Автор
Ольга Навроцкая Новость обновлена 11 марта 2026, 13:06
Ольга Навроцкая. Фото Коллаж "Телеграфа"

На архивных снимках у Навроцкой выразительный взгляд и красивые волосы

Украинская писательница и дизайнер Ольга Навроцкая показала, как выглядела в молодости. Серия ее архивных снимков из 90-х годов вызвала настоящий восторг у пользователей сети.

Фотографиями Ольга Навроцкая поделилась на своей странице в Threads. В комментариях ее засыпали комплиментами, не сдержала своего восторга и телеведущая Леся Никитюк.

Как Ольга Навроцкая выглядела в молодости

Основательница бренда NAVRO Ольга Навроцкая решила показать публике несколько архивных фотографий. В молодости Ольга выглядела очень обаятельно, обладая выразительным взглядом и красивыми волосами.

Ольга Навроцкая в молодости
Ольга Навроцкая в молодости

Судя по снимках, Навроцкая немного экспериментировала с длиной и цветом волос, однако выглядела изящно в любом образе.

Как Ольга Навроцкая выглядела в юности, фото
Как Ольга Навроцкая выглядела в юности

Это подтвердили и пользователи сети. В частности свой комментарий оставила Леся Никитюк:

  • "Ну это секс, Оля";
  • "Вы очень красивая. Я всегда так считала и считаю";
  • "Вы такая красивая. Вся ваша внутренняя красота отражена в вашей внешности";
  • Какая вы красивая женщина! Вау";
  • "Вы уже тогда на первом фото были модницей. В те годы и в кроссовках нью баланс – круто!".
  • "Какая вы! Всегда в прайме!"

