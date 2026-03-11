Киев на три дня накроет холод и осадки: когда готовить зонтики и зимние куртки

Весна все еще может возвратиться в столицу

Погода в Киеве в марте может еще испортиться. На смену солнцу и высоким температурам придет кратковременный холод.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о резком изменении погодных условий в середине месяца.

Теплый старт недели

Начало недели в столице обещает быть по-весеннему удобным. В среду и четверг, 11-12 марта, киевляне смогут насладиться теплом: днем столбики термометров будут подниматься до +14°C…+15°C. Ночные температуры будут колебаться от -1°C до +1°C, однако яркое солнце создаст ощущение настоящей весны. Суббота и воскресенье также будут умеренно теплыми с температурой около +12°C.

Киев накроют дожди и похолодание

Однако уже с понедельника, 16 марта, погода резко изменится. На смену ясному небу придет плотная облачность и понижение температуры. В этот день будет идти снег. Температура днем снизится до +7°C.

Уже на следующий день, во вторник, 17 марта, начнутся осадки в виде дождя. Температура воздуха днем не превысит +7°C, а ночью ожидается около +3°C.

В среду, 18 марта, будет самый холодный и влажный день периода. Синоптики прогнозируют дожди в течение всего дня, а дневной максимум будет составлять лишь +6°C.

Когда в Киев вернется весна

К счастью, похолодание будет непродолжительным. Уже с четверга, 19 марта, осадки прекратятся, а солнце начнет чаще появляться из-за облаков. Воздух прогреется до +9°C, а к следующей пятнице, 20 марта, температура снова достигнет отметки +11°C.

