Не пропустите идеальный момент: когда должна быть первая весенняя обработка сада

Защита деревьев от вредителей на раннем этапе чрезвычайно важна

Мартовское потепление в Украине набирает обороты, и к этим выходным температура воздуха прогнозируется выше среднемесячной нормы за весь месяц. Сейчас лучшее время для обработки сада.

Такое раннее тепло для середины марта не является климатической аномалией, а вызвано влиянием мощного антициклона, охватившего большую часть Евразии. По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, передает "Телеграф", именно этот атмосферный процесс формирует благоприятные условия для нетипичного весеннего потепления.

Детальнее в материале: "Гигантский антициклон KONRAD над Евразией: синоптик объяснил, почему март этого года теплый, как апрель".

Метеоролог также подчеркивает, что сейчас наступило лучшее время для первой весенней обработки сада от вредителей и болезней. Почки еще не набухли, а дневные температуры уже позволяют провести профилактические мероприятия максимально эффективно. Не стоит откладывать обработку сада, потому что это благоприятное время быстро закончится, как только наступит настоящее тепло.

Лунный посевной календарь на март 2026 года

Открытая почва:

Лучшее время для посева и посадки ранних овощей: морковь, редис, петрушка, укроп, салат, лук-севок, чеснок, ранний картофель — с 27 марта. Бобовые в почву лучше высаживать 1-3, 19-20 марта.

Теплицы:

Посев семян или высадка рассады тепличных культур (томаты, перец, огурцы, баклажаны, шпинат) — преимущественно в начале месяца (1-3 марта) и в середине/конец (7-8, 19-21 марта).

Подоконник/рассада:

Для поздней капусты, кабачков, тыквы, астр и бархатцев лучшее время для посева на рассаду – 1-3, 7-8, а некоторые культуры еще и 15-16 марта.

Месячный посевной календарь на март 2026. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно успеть посеять на рассаду до 15 марта.