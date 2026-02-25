Не берите этот продукт с собой на работу: на вас будут "косо" смотреть

Вы можете потерять репутацию

Резкие запахи на работе могут испортить отношения с коллегами. Это касается и чеснока.

Эксперт из этикета Элизабет Сус в материале для Daily Mail внесла этот продукт в "черный список" из-за его агрессивного запаха. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Дело в том, что запах чеснока мгновенно заполняет офис и не выветривается часами. Даже после чистки зубов соединения серы выделяются через кожу, поэтому ваш обед станет испытанием для всех вокруг, заставляя окружающих буквально избегать общения с вами.

Чеснок

Почему чеснок – табу для офисного обеда

Хотя чеснок очень полезен для здоровья и придает блюдам пикантность, в рабочей среде он может стать причиной вашей социальной изоляции. Вот несколько основных причин:

Устойчивый "шлейф" Чеснок содержит соединения серы, которые всасываются в кровь и выделяются не только через дыхание, но и поры кожи. Даже если вы почистите зубы после еды, характерный резкий запах будет оставаться с вами в течение нескольких часов. В закрытом помещении офиса это становится настоящим испытанием для окружающих.

Нарушение личных границ Запах чеснока считается агрессивным. Во время совещаний, обсуждения проектов или простой беседы у рабочего стола ваш собеседник будет вынужден дистанцироваться. Это создает барьер в коммуникации и может испортить впечатление даже профессионального доклада.

Эффект закрытого контейнера Когда вы открываете бокс с едой, где есть чеснок, запах мгновенно распространяется по всей кухне или опен-спейсу. Он очень тяжело выветривается и может "преследовать" коллег до конца рабочего дня, вызывая раздражение.

Чеснок на работе

Что говорит эксперт

Элизабет Сус пишет, что рабочее место – это зона нейтральных ароматов. Если вы не хотите, чтобы на вас "косо" смотрели или избегали общения, лучше оставить блюда с чесноком (а также сырым луком и специфическими специями) для домашнего ужина.

