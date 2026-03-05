Сомелье в селе зарабатывает больше? Какую зарплату получает руководитель отделения "Укрпочты"

Разница оплаты работы и обязанностей поразительна

В Украине на рынке труда довольно часто можно увидеть поразительную разницу зарплаты на разных должностях. Так, начальник отделения "Укрпочты" получает в разы меньшее сомелье.

Более того, для работы в отделении почты требуется высшее образование. Об этом свидетельствуют данные портала robota.ua.

Сколько платят сомелье

Согласно объявлению, за месяц работнику в магазине "OKWINE" обещают от 20 до 22 тысяч грн. Вакансия актуальна для села Поляница, Калушский р-н. График работы сомелье тоже приятно удивляет: 7/7, то есть семь дней работаешь — семь отдыхаешь: или есть 3/3: или 4/3. Работать нужно с 10:00 до 22:00.

Сколько зарабатывает сомелье в OKWINE

Что входит в обязанности:

помогать покупателям выбирать алкогольные напитки;

рекомендовать, какие закуски или блюда подходят к тому или иному алкоголю;

рассчитывать покупателей.

Сомелье предлагают официальное трудоустройство, бесплатное обучение и возможность карьерного роста, а также при необходимости оплату проживания.

Сколько зарабатывает работник "Укрпочты"

Начальник отделения "Укрпочты" в небольших городах зарабатывает в месяц 12 тысяч грн, возможны еще премии. При этом обязанности на руководящей должности немалые:

управление отделением с выполнением плана, то есть граничных месячных показателей.

анализ результатов работы отделения.

повышение профессиональной подготовки персонала.

Сколько зарабатывает начальник отделения "Укрпочты"

В "Укрпочте" предлагают рабочим стабильную зарплату, правда в 12 тысяч, официальное трудоустройство и премию за выполнение плана. Обязательное требование – наличие высшего образования.

Выходит, что сомелье в магазине вина в селе зарабатывает на 8 тысяч больше, чем человек на руководящей должности в "Укрпочте". При этом обязанности и ответственность этих должностей сильно разнятся.

