Сомелье в селе зарабатывает больше? Какую зарплату получает руководитель отделения "Укрпочты"
Разница оплаты работы и обязанностей поразительна
В Украине на рынке труда довольно часто можно увидеть поразительную разницу зарплаты на разных должностях. Так, начальник отделения "Укрпочты" получает в разы меньшее сомелье.
Более того, для работы в отделении почты требуется высшее образование. Об этом свидетельствуют данные портала robota.ua.
Сколько платят сомелье
Согласно объявлению, за месяц работнику в магазине "OKWINE" обещают от 20 до 22 тысяч грн. Вакансия актуальна для села Поляница, Калушский р-н. График работы сомелье тоже приятно удивляет: 7/7, то есть семь дней работаешь — семь отдыхаешь: или есть 3/3: или 4/3. Работать нужно с 10:00 до 22:00.
Что входит в обязанности:
- помогать покупателям выбирать алкогольные напитки;
- рекомендовать, какие закуски или блюда подходят к тому или иному алкоголю;
- рассчитывать покупателей.
Сомелье предлагают официальное трудоустройство, бесплатное обучение и возможность карьерного роста, а также при необходимости оплату проживания.
Сколько зарабатывает работник "Укрпочты"
Начальник отделения "Укрпочты" в небольших городах зарабатывает в месяц 12 тысяч грн, возможны еще премии. При этом обязанности на руководящей должности немалые:
- управление отделением с выполнением плана, то есть граничных месячных показателей.
- анализ результатов работы отделения.
- повышение профессиональной подготовки персонала.
В "Укрпочте" предлагают рабочим стабильную зарплату, правда в 12 тысяч, официальное трудоустройство и премию за выполнение плана. Обязательное требование – наличие высшего образования.
Выходит, что сомелье в магазине вина в селе зарабатывает на 8 тысяч больше, чем человек на руководящей должности в "Укрпочте". При этом обязанности и ответственность этих должностей сильно разнятся.
