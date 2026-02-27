Самые желанные кадры: какой возраст сегодня наиболее интересен работодателям в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Однак из категорий стала одной из самых востребованных для многих вакансий
На украинском рынке труда заметное меняется отношение к работникам старшего возраста. Еще несколько лет назад категория людей 55+ считалась "группой риска", но сегодня работодатели буквально "гоняются" за такими кандидатами — особенно за мужчинами 60+.
Что нужно знать:
- Мужчины старшего возраста считаются надежными, ответственными и дисциплинированными сотрудниками
- Изменение отношения к возрастным работникам началось еще в 2014–2017 годах
- Остаются также отрасли, где работников старшего возраста по-прежнему неохотно рассматривают
Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова в интервью РБК-Украина. По ее словам, мужчины старше 60 лет становятся одной из самых привлекательных категорий для работодателей.
Здесь я хочу больше акцентировать на ситуациях, когда речь идет о мужском труде. Давайте говорить откровенно: есть труд, который женщинам не под силу. Забойщиком в шахте не будет женщина работать. Да, ДТЭК спустил женщин вниз, но они там не забойщиками работают. Физически это же просто невозможно. И когда речь идет о мужском труде, то лучше всего для работодателя сейчас – это брать на работу мужчин в возрасте 60+. Работодатель не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют.
При этом сыграл не только фактор войны в стране. Изменение отношения работодателей к возрасту потенциальных наемных работников произошло еще во второй половине 2010-х годов — на фоне демографических тенденций и постепенного сокращения трудовых ресурсов.
Постепенно об этом начали говорить где-то с 2014 года, и я думаю, это было следствием демографических тенденций. Постепенно ситуация менялась. Где-то в 2016-17 году на одном из мероприятий ко мне подошел очень авторитетный, уважаемый член Федерации работодателей и сказал: "Когда вы мне десять лет назад говорили, что самое главное – это рабочая сила, я вам не верил. Теперь я вижу, что вы были правы". И, знаете, я тогда что-то такое почувствовала – нет пророка в своей Родине (человек часто не имеет авторитета среди своих – ред.). Но ведь не только я это понимала: это понимали все демографы. Но слушали ли их? Мы тогда на самом деле очень много потеряли в этом смысле.
А теперь, как добавила Либанова, начался "серебряный век" экономики. Работодатели поняли, что эти люди им нужны. И в частности, когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. Кроме того, у этой категории людей есть та ответственность, которой в подавляющем большинстве случаев не хватает молодому поколению.
Я делаю такую оценку не только по собственным наблюдениям, но и по первым результатам нашего исследования, которое благодаря публичной инициативе "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+", проводится нашим институтом с целью определения перспектив формирования безбарьерной среды трудовой активности людей старшего возраста при поддержке компании JTI Украина.
Она подчеркнула, что есть отрасли и профессии, в которых людей старшего возраста сегодня заменить нельзя. Но в то же время, есть отрасли и профессии, где их до сих пор откровенно не ждут.
Уровень зарплаты в Украине
Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2026 года составляет 8647 грн в месяц.
Согласно информации на сайте Work.ua, средняя зарплата в Украине по вакансиям — 27 500 гривен.
Самые высокие зарплаты в Киеве (32 500 грн) и Львове (30 000 грн).
Ниже среднего (20 000 – 23 500 грн)
- Запорожье — 22 500
- Житомир — 22 500
- Кропивницкий — 22 000
- Чернигов — 22 100
- Полтава — 23 500
- Луцк — 23 400
- Николаев — 21 900
- Херсон — 21 000
- Кривой Рог — 21 000
- Сумы — 20 000
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Харькове можно зарабатывать 50 тысяч гривен в месяц.