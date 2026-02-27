Самые желанные кадры: какой возраст сегодня наиболее интересен работодателям в Украине

Однак из категорий стала одной из самых востребованных для многих вакансий

На украинском рынке труда заметное меняется отношение к работникам старшего возраста. Еще несколько лет назад категория людей 55+ считалась "группой риска", но сегодня работодатели буквально "гоняются" за такими кандидатами — особенно за мужчинами 60+.

Что нужно знать:

Мужчины старшего возраста считаются надежными, ответственными и дисциплинированными сотрудниками

Изменение отношения к возрастным работникам началось еще в 2014–2017 годах

Остаются также отрасли, где работников старшего возраста по-прежнему неохотно рассматривают

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова в интервью РБК-Украина. По ее словам, мужчины старше 60 лет становятся одной из самых привлекательных категорий для работодателей.

Здесь я хочу больше акцентировать на ситуациях, когда речь идет о мужском труде. Давайте говорить откровенно: есть труд, который женщинам не под силу. Забойщиком в шахте не будет женщина работать. Да, ДТЭК спустил женщин вниз, но они там не забойщиками работают. Физически это же просто невозможно. И когда речь идет о мужском труде, то лучше всего для работодателя сейчас – это брать на работу мужчин в возрасте 60+. Работодатель не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют. объяснила Либанова.

При этом сыграл не только фактор войны в стране. Изменение отношения работодателей к возрасту потенциальных наемных работников произошло еще во второй половине 2010-х годов — на фоне демографических тенденций и постепенного сокращения трудовых ресурсов.

Постепенно об этом начали говорить где-то с 2014 года, и я думаю, это было следствием демографических тенденций. Постепенно ситуация менялась. Где-то в 2016-17 году на одном из мероприятий ко мне подошел очень авторитетный, уважаемый член Федерации работодателей и сказал: "Когда вы мне десять лет назад говорили, что самое главное – это рабочая сила, я вам не верил. Теперь я вижу, что вы были правы". И, знаете, я тогда что-то такое почувствовала – нет пророка в своей Родине (человек часто не имеет авторитета среди своих – ред.). Но ведь не только я это понимала: это понимали все демографы. Но слушали ли их? Мы тогда на самом деле очень много потеряли в этом смысле. отметила собеседница.

А теперь, как добавила Либанова, начался "серебряный век" экономики. Работодатели поняли, что эти люди им нужны. И в частности, когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. Кроме того, у этой категории людей есть та ответственность, которой в подавляющем большинстве случаев не хватает молодому поколению.

Я делаю такую оценку не только по собственным наблюдениям, но и по первым результатам нашего исследования, которое благодаря публичной инициативе "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+", проводится нашим институтом с целью определения перспектив формирования безбарьерной среды трудовой активности людей старшего возраста при поддержке компании JTI Украина. сказала Либанова.

Она подчеркнула, что есть отрасли и профессии, в которых людей старшего возраста сегодня заменить нельзя. Но в то же время, есть отрасли и профессии, где их до сих пор откровенно не ждут.

Уровень зарплаты в Украине

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2026 года составляет 8647 грн в месяц.

Согласно информации на сайте Work.ua, средняя зарплата в Украине по вакансиям — 27 500 гривен.

Средняя зарплата по Украине. Скриншот: Work.ua

Самые высокие зарплаты в Киеве (32 500 грн) и Львове (30 000 грн).

Ниже среднего (20 000 – 23 500 грн)

Запорожье — 22 500

Житомир — 22 500

Кропивницкий — 22 000

Чернигов — 22 100

Полтава — 23 500

Луцк — 23 400

Николаев — 21 900

Херсон — 21 000

Кривой Рог — 21 000

Сумы — 20 000

Статистика зарплат по городам. Скриншот: Work.ua

