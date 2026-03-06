Как поздравить женщин 8 марта и не опозориться: правильные варианты на украинском

Разбираемся, каких формулировок лучше избегать

В преддверии женского праздника, который традиционно отмечают 8 марта, многие задаются вопросом: как правильно написать его название на украинском. Можно встретить массу вариантов написания, но далеко не все из них корректны.

Что нужно знать:

Если название начинается с числа, следующее слово пишется с большой буквы

Официальное название даты — "Міжнародний жіночий день"

Лучше поздравлять не с датой, а с самим праздником

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как не допустить ошибку в написании названия праздника, чтобы поздравление было написано грамотно. На сайте Ukrainian Language детально объяснили, какие конструкции не стоит употреблять.

В поздравительных открытах, которые можно найти в сети, есть следующие варианты:

"З днем 8 березня",

"З Днем 8 березня",

"день 8 Березня"

"День 8 Березня",

"Днь восьмого березня",

"День Восьмого березня".

Распространённая конструкция "день 8 Березня" считается не совсем корректной, которую употребляют. Дело в том, что число месяца уже обозначает конкретный день, поэтому выражение фактически дублирует смысл — получается тавтология, подобная сочетаниям вроде "март-месяц" или "река Днепр". В названиях праздников, где используется слово "День", дата обычно не указывается. Например: День Победы, День юриста, День рождения.

Если же название праздника начинается с числа, действует правило правописания: следующее слово пишется с заглавной буквы. Поэтому правильно писать "8 Березня".

Также возможны другие варианты:

"8 Березня" / 8 Марта — наиболее распространённая форма;

— наиболее распространённая форма; Восьме березня / Восьмое марта — если дата написана словами (с заглавной буквы только первое слово);

— если дата написана словами (с заглавной буквы только первое слово); "Свято 8 марта" / Праздник 8 марта — в этом случае заглавная буква также только у первого слова.

Таким образом, в поздравлениях лучше использовать формулировки вроде:

"Поздравляю с 8 Марта!" или "С праздником 8 Марта!" — именно такие варианты соответствуют нормам правописания.

В то же время есть более официальное название праздника — "Міжнародний жіночий день". В этом случае название следует писать с заглавной буквы, поскольку это официальное название знаменательной даты.

Примеры:

"Сьогодні — Міжнародний жіночий день"

Важно добавить, что корректнее поздравлять не с датой, а с самим праздником. Поэтому более точными считаются формулировки:

"Вітаю з Міжнародним жіночим днем";

"Вітаю з Днем боротьби за права жінок".

