Как поздравить женщин 8 марта и не опозориться: правильные варианты на украинском
Разбираемся, каких формулировок лучше избегать
В преддверии женского праздника, который традиционно отмечают 8 марта, многие задаются вопросом: как правильно написать его название на украинском. Можно встретить массу вариантов написания, но далеко не все из них корректны.
Что нужно знать:
- Если название начинается с числа, следующее слово пишется с большой буквы
- Официальное название даты — "Міжнародний жіночий день"
- Лучше поздравлять не с датой, а с самим праздником
В этом материале "Телеграф" рассказывает, как не допустить ошибку в написании названия праздника, чтобы поздравление было написано грамотно. На сайте Ukrainian Language детально объяснили, какие конструкции не стоит употреблять.
В поздравительных открытах, которые можно найти в сети, есть следующие варианты:
- "З днем 8 березня",
- "З Днем 8 березня",
- "день 8 Березня"
- "День 8 Березня",
- "Днь восьмого березня",
- "День Восьмого березня".
Распространённая конструкция "день 8 Березня" считается не совсем корректной, которую употребляют. Дело в том, что число месяца уже обозначает конкретный день, поэтому выражение фактически дублирует смысл — получается тавтология, подобная сочетаниям вроде "март-месяц" или "река Днепр". В названиях праздников, где используется слово "День", дата обычно не указывается. Например: День Победы, День юриста, День рождения.
Если же название праздника начинается с числа, действует правило правописания: следующее слово пишется с заглавной буквы. Поэтому правильно писать "8 Березня".
Также возможны другие варианты:
- "8 Березня" / 8 Марта — наиболее распространённая форма;
- Восьме березня / Восьмое марта— если дата написана словами (с заглавной буквы только первое слово);
- "Свято 8 марта" / Праздник 8 марта — в этом случае заглавная буква также только у первого слова.
Таким образом, в поздравлениях лучше использовать формулировки вроде:
"Поздравляю с 8 Марта!" или "С праздником 8 Марта!" — именно такие варианты соответствуют нормам правописания.
В то же время есть более официальное название праздника — "Міжнародний жіночий день". В этом случае название следует писать с заглавной буквы, поскольку это официальное название знаменательной даты.
Примеры:
- "Сьогодні — Міжнародний жіночий день"
Важно добавить, что корректнее поздравлять не с датой, а с самим праздником. Поэтому более точными считаются формулировки:
- "Вітаю з Міжнародним жіночим днем";
- "Вітаю з Днем боротьби за права жінок".
