Откажитесь от этого жилья, если там есть такое пятно: что нужно проверить

Эта маленькая проблема может влететь в копеечку

Иногда при осмотре дома или квартиры для аренды все кажется идеальным, но один небольшой дефект на стене может скрывать серьезные проблемы, о которых не сразу догадываешься.

Как написали в "Femcafe", прежде всего нужно обратить внимание на пятна на стене. Можно найти такое, которое будет незаметно и без запаха, но именно поэтому оно опасно.

Многие люди игнорируют такие мелочи, считая, что достаточно просто покрасить стену. Продавцы или арендодатели часто говорят, что это старое пятно от протечки, и его не стоит бояться. Однако за одним маленьким пятном могут скрываться серьезные проблемы: структурные дефекты, плохая изоляция, неудачный ремонт или постоянная влага. Они не всегда заметны сразу, а стоимость устранения и ремонта может быть значительной.

Какие эти пятна на вид

Обычно такие пятна сероватые, коричневые или желтоватые, неправильной формы, появляются внизу стен, в углах или вокруг окон. Поверхность может быть немного волнистой, как будто краска неровная. Это свидетельствует о постоянной влаге, которая может появляться из-за грунтовой воды, плохой гидроизоляции, неисправных труб или конденсации. Покраска в таком случае проблему не решает.

Старые пятна от влаги. Фото: Телеграф

Почему это опасно

Влага в стенах создает условия для плесени и грибков, даже если их не видно. Споры попадают в воздух и могут влиять на состояние человека. Кроме того, стена постепенно разрушается: штукатурка отслаивается, а кирпич гниет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как предотвратить появление конденсата на окнах.