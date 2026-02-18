Забудьте о слове "пів острів": как его правильно писать на украинском языке по новому правописанию

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

После внедрения новой редакции украинского правописания 2019 года многие привыкли, что числительное "пол" теперь пишется отдельно. Однако правило имеет свои нюансы, и слово "півострів" — именно тот случай, где легко допустить ошибку.

"Телеграф" расскажет, как правильно писать слово. Основное правило гласит: если неотменимый числительный "пів" означает половину чего-то и употребляется с существительным в падеже (кого? чего?), мы пишем его отдельно.

Например: пів острова, пів яблука, пів міста.

Однако, если "пів" с существительным в именительном падеже образует единое понятие и не обозначает непосредственно половину объекта, такое слово пишется вместе.

Почему " півострів " пишется вместе

Слово " півострів" обозначает цельное географическое понятие, а не математическую половину конкретного острова. Именно поэтому оно подпадает под категорию пишущихся слов. К этому списку также относятся:

південь, північ;

півкуля;

півзахист;

піваркуш;

півколо.

Чтобы не ошибиться, попробуйте заменить "пів" словом "половина". Если такая замена уместна по содержанию – пишите отдельно.

Сравните: "Пів острова" (половина территории острова) и "Кримський півострів" (географическое название).

