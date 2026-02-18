Укр

Забудьте о слове "пів острів": как его правильно писать на украинском языке по новому правописанию

Марина Ищенко
После внедрения новой редакции украинского правописания 2019 года многие привыкли, что числительное "пол" теперь пишется отдельно. Однако правило имеет свои нюансы, и слово "півострів" — именно тот случай, где легко допустить ошибку.

"Телеграф" расскажет, как правильно писать слово. Основное правило гласит: если неотменимый числительный "пів" означает половину чего-то и употребляется с существительным в падеже (кого? чего?), мы пишем его отдельно.

  • Например: пів острова, пів яблука, пів міста.

Однако, если "пів" с существительным в именительном падеже образует единое понятие и не обозначает непосредственно половину объекта, такое слово пишется вместе.

Почему "півострів" пишется вместе

Слово "півострів" обозначает цельное географическое понятие, а не математическую половину конкретного острова. Именно поэтому оно подпадает под категорию пишущихся слов. К этому списку также относятся:

  • південь, північ;
  • півкуля;
  • півзахист;
  • піваркуш;
  • півколо.

Чтобы не ошибиться, попробуйте заменить "пів" словом "половина". Если такая замена уместна по содержанию – пишите отдельно.

  • Сравните: "Пів острова" (половина территории острова) и "Кримський півострів" (географическое название).
