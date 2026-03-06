Похож на индюка: на фото Трампа заметили интересную деталь
Пользователи высмеяли схожесть президента США на индюка
Дональд Трамп — президент США, который в 2025 году второй раз был избран на эту должность. Его решения и высказывания часто вызывают резонанс в СМИ, а теперь в соцсетях высмеяли фото президента за интересную деталь.
Пользовательница tovarishch_kilechka выложила в соцсети Threads фрагмент фото с шеей Трампа. Она обратила внимание, что эта часть тела 79-летнего политика напоминает женские половые органы. А вот в комментариях не все с ней согласились.
Пользователи начали публиковать фотожабы и сравнивать Дональда Трампа с индюком. Хотя были и те, кто согласился с автором поста.
Вот что писали люди в комментариях:
- Когда в 70 у мужика дофига лярдов на счетах, то всем похер на его новообразование.
- Потому-что Трамп — не мужчина.
- Любимое место Эпштейна.
- Ну должна же быть мотивация галстук завязывать почаще.
- Бедный американский миллиардер, как же ему тяжело.
- И наконец-то молодые парни смогут его найти.
- Он просто мидий объелся.
- А вот здесь все его так быстро и нашли значит.
- Потому что мужчины обычно так долго не живут.
