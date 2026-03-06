Похож на индюка: на фото Трампа заметили интересную деталь

Пользователи высмеяли схожесть президента США на индюка

Дональд Трамп — президент США, который в 2025 году второй раз был избран на эту должность. Его решения и высказывания часто вызывают резонанс в СМИ, а теперь в соцсетях высмеяли фото президента за интересную деталь.

Пользовательница tovarishch_kilechka выложила в соцсети Threads фрагмент фото с шеей Трампа. Она обратила внимание, что эта часть тела 79-летнего политика напоминает женские половые органы. А вот в комментариях не все с ней согласились.

На фото Трампа заметили интересную деталь

Пользователи начали публиковать фотожабы и сравнивать Дональда Трампа с индюком. Хотя были и те, кто согласился с автором поста.

Трампа сравнили с индюком

Вот что писали люди в комментариях:

Когда в 70 у мужика дофига лярдов на счетах, то всем похер на его новообразование.

Потому-что Трамп — не мужчина.

Любимое место Эпштейна.

Ну должна же быть мотивация галстук завязывать почаще.

Бедный американский миллиардер, как же ему тяжело.

И наконец-то молодые парни смогут его найти.

Он просто мидий объелся.

А вот здесь все его так быстро и нашли значит.

Потому что мужчины обычно так долго не живут.

Комментарии под постом о Трампе

