Укр

Похож на индюка: на фото Трампа заметили интересную деталь

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп стал объектом насмешек в соцсетях Новость обновлена 06 марта 2026, 16:50
Дональд Трамп стал объектом насмешек в соцсетях. Фото Getty Images

Пользователи высмеяли схожесть президента США на индюка

Дональд Трамп — президент США, который в 2025 году второй раз был избран на эту должность. Его решения и высказывания часто вызывают резонанс в СМИ, а теперь в соцсетях высмеяли фото президента за интересную деталь.

Пользовательница tovarishch_kilechka выложила в соцсети Threads фрагмент фото с шеей Трампа. Она обратила внимание, что эта часть тела 79-летнего политика напоминает женские половые органы. А вот в комментариях не все с ней согласились.

Дональд Трамп фото
На фото Трампа заметили интересную деталь

Пользователи начали публиковать фотожабы и сравнивать Дональда Трампа с индюком. Хотя были и те, кто согласился с автором поста.

Трамп
Трампа сравнили с индюком

Вот что писали люди в комментариях:

  • Когда в 70 у мужика дофига лярдов на счетах, то всем похер на его новообразование.
  • Потому-что Трамп — не мужчина.
  • Любимое место Эпштейна.
  • Ну должна же быть мотивация галстук завязывать почаще.
  • Бедный американский миллиардер, как же ему тяжело.
  • И наконец-то молодые парни смогут его найти.
  • Он просто мидий объелся.
  • А вот здесь все его так быстро и нашли значит.
  • Потому что мужчины обычно так долго не живут.
Дональд Трамп фото
Комментарии под постом о Трампе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трампа сравнили с гнилым апельсином. Все дело в синяке на теле.

Теги:
#Президент США #Фото #Дональд Трамп