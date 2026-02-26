Должно ли вам быть стыдно за свой украинский? Проверьте знание языка за 1 минуту (тест)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ответьте на три коротких вопроса и узнайте, гордилась ли бы вами учительница украинского
В последние годы в Украине наблюдается настоящий "бум" интереса к украинскому языку — несмотря на все споры из-за "языковых вопросов", никто не может опровергнуть тот факт, что многие действительно начали учить украинский и разбираться в его нюансах.
Для таких поклонников соловьиной "Телеграф" подготовил короткий тест, который покажет, умеете ли вы обходить распространенные ошибки.
Ответьте на три вопроса, а затем сверьтесь с правильными ответами и пояснениями:
1. Не забудь … обігрівач, перш ніж йти на роботу.
А) Відключити
Б) Вимкнути
В) Оба варианта верны
2. Вибачте …, я не хотів спізнюватися так сильно.
А) Мені
Б) Мене
В) Оба варианта верны
3. Кур'єр доставить ваше замовлення … 40 хвилин.
А) Протягом
Б) На протязі
В) Оба варианта верны
Ответили на все три вопроса? Проверьте ответы ниже.
Правильные ответы: 1 — Б, 2 — А, 3 — А.
Все сошлось? Тогда поздравляем, учительница украинского бы вами гордилась! Если же возникли сомнения, объясняем каждый пункт:
- Технику и свет мы "вмикаємо" или "вимикаємо" выключателем. Слово "включати" в этом контексте является калькой, а "відключати" в украинском обычно говорят, когда речь идет об отсоединении от сетей питания вообще (например, за долги).
- Извиняться по-украински следует в дательном падеже: вибачте (кому?) — мені.
- Когда речь идет о времени, правильно говорить "протягом". "На протязі" же можно только стоять и простудиться — на русский это переводится как "на сквозняке".
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как правильно по-украински сказать "яблоко от яблони" — ведь в украинском языке есть десятки своих фразеологизмов с таким же смыслом.