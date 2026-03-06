Экономьте на каждой пачке: где найти кисломолочный сыр со скидкой в 39%
В популярных торговых сетях Украины наблюдается разрыв в ценах на молочную продукцию. В частности, творог "Ферма" 5% (350 г) сейчас можно приобрести по очень выгодной цене, но только в определенных маркетах.
"Телеграф" проанализировал актуальные цены в крупнейших супермаркетах страны. Мы выяснили, где покупатели могут сэкономить больше всего.
Где самая низкая цена
По состоянию на начало марта настоящий "ценопад" на этот товар зафиксирован в сети "Сильпо". Здесь сыр "Ферма" 5% (350 г) предлагают по акционной цене 69,90 грн. До скидки его стоимость составляла 114,00 грн., поэтому чистая экономия составляет 39%.
Сравнение с другими сетями
В других супермаркетах ценники на аналогичный товар существенно выше:
- Фора: Здесь также действует скидка, однако цена составляет 75,90 грн. Хотя это дешевле полной стоимости, покупка в "Сильпо" все равно позволит сохранить дополнительные 6 гривен на каждой пачке.
- Varus: В этой сети сыр продают по привычной цене — 99,00 грн. Это почти на 30 гривен дороже, чем у "Сильпо".
- Novus: Стоимость продукта составляет 99,99 грн. Разница с самым дешевым предложением составляет более 30 гривен.
- Auchan: Самая высокая цена зафиксирована в "Ашане" — 109,00 грн. Таким образом, покупая сыр у "Сильпо", вы экономите почти 40 гривен на одной единице товара по сравнению с этой сетью.
